Защита от рака печени и деменции: ЦОЗ о неожиданной пользе вакцинации

Прививка – это профилактика конкретных инфекционных болезней: кори, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гриппа и т.д. Это базовое представление о вакцинации – и оно абсолютно верно. В то же время есть косвенные, менее очевидные положительные эффекты прививок на здоровье человека.

О них Центр общественного здоровья рассказал в соавторстве с председателем Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федором Лапием, передает УНН.

Детали

Вакцина от туберкулеза защищает от рака мочевого пузыря Сообщается, что вакцина БЦЖ, которая в Украине вводится новорожденным, прежде всего защищает от развития тяжелых форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез. Но ее действие гораздо шире.

В частности, вакцина БЦЖ значительно снижает смертность среди детей раннего возраста. То есть, она закаляет как иммуномодулятор - сказал Лапий.

Также вакцину БЦЖ применяют для снижения риска рецидива неинвазивного рака мочевого пузыря или его распространения в более глубокие слои мочевого пузыря. Препарат вводят непосредственно в мочевой пузырь. Контакт слизистой оболочки с вакциной вызывает локальный иммунный ответ, во время которого активируются иммунные клетки, способные уничтожать раковые клетки.

Украина получила 300 тысяч доз вакцины для защиты детей от полиомиелита

Вакцина против гепатита B может защитить от рака печени Отмечается, что у детей, инфицирующихся от матери вирусом гепатита B, заболевание в 95% приобретает хроническую форму и может привести к развитию цирроза или рака печени. Прививка новорожденных позволяет предотвратить развитие гепатита, а значит - и цирроза и рака печени в будущем.

Вакцинация во время беременности защищает не только женщину, но и ребенка

Вакцинация беременных защищает не только женщину, но и младенца в первые месяцы жизни, когда он еще не имеет возможности получить прививку. Например, вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка во время беременности позволяет матери передать антитела к этим болезням через плаценту. Если беременная была вакцинирована, то у ее новорожденного ребенка вероятность заболеть столбняком (смертельным для младенцев) на 88% ниже, течение заболевания легкое, а вероятность летальности уменьшается на 92%.

В Украину доставили 111 тыс. доз вакцины от дифтерии и столбняка для детей

Прививка как защита против деменции Прививка против гепатита A, брюшного тифа, дифтерии, а также комбинированная вакцина против гепатита A и тифа, может снизить риск развития деменции в позднем возрасте, согласно новому исследованию.

Механизм действия заключается в том, что вирусные инфекции могут вызывать длительное воспаление, в которое может быть вовлечена и мозговая ткань, - повреждаются нейроны и нарушается их взаимодействие. Вакцинация помогает предотвратить эти инфекции или уменьшить их тяжесть, тем самым снижая риск воспаления в мозге и последующего когнитивного нарушения.

ООН: сокращение финансирования ставит под угрозу детскую иммунизацию

Вакцинация защищает от антибиотикорезистентности Отмечается, что один из самых острых вызовов современной медицины - это устойчивость бактерий к антибиотикам. Причина - чрезмерное и часто необоснованное применение антибиотиков, которое способствует селекции, то есть отбору, устойчивых бактерий. Ежегодно растет количество случаев, когда привычные препараты не действуют, а пациенты с бактериальными инфекциями не реагируют на лечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцины, которые уже используются или находятся на разных стадиях разработки, могут уменьшить количество необходимых назначений антибиотиков на 22% во всем мире или на 2,5 миллиарда установленных суточных доз ежегодно. Защищая человека от болезней, вакцинация снижает необходимость употреблять антибиотики и, как следствие, предотвращает развитие антибиотикорезистентности.

Вакцинация помогает предотвратить болезни, во время которых врачам приходится решать, нужно ли назначать антибиотики - отметил Федор Лапий.

Прививка даже против вирусных инфекций помогает снизить частоту назначения антибиотиков. Конечно, вирусные болезни не лечатся антибиотиками, однако некоторые из них (например, грипп) могут иметь осложнения в виде бактериальных инфекций, таких как пневмония или отит. И уже эти осложнения требуют антибиотикотерапии.

Поэтому, предотвращая вирусную инфекцию вакцинацией, мы одновременно уменьшаем риск ситуаций, когда антибиотики становятся необходимыми.

Также вакцинация косвенно предотвращает контакт с госпитальными инфекциями. Попав в медучреждение, пациент имеет риск столкнуться с бактериями, которые живут в больницах и обладают высокой устойчивостью к антибиотикам. Избежать этого риска помогает именно вакцинация: чем реже человек болеет, тем меньше вероятность попасть в больницу.

Факты говорят четко: вакцины играют важную роль в борьбе с антибиотикорезистентностью - резюмирует Лапий.

Доверие к вакцинации растет: 64,7% украинцев поддерживают прививки