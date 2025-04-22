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Украина получила 300 тысяч доз вакцины для защиты детей от полиомиелита

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Вакцины распределяет Центр общественного здоровья. Также ЮНИСЕФ передал 111 тысяч доз вакцины АДС и 170 тысяч доз вакцины БЦЖ.

Украина получила 300 тысяч доз вакцины для защиты детей от полиомиелита

В Украину в качестве гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ прибыли 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ). Отмечается, что распределение вакцин в области координирует Центр общественного здоровья, передает УНН.

Почему важно вакцинироваться от полиомиелита?

Полиомиелит — инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и может вызвать паралич и даже смерть. Дети в возрасте до пяти лет наиболее уязвимы к полиомиелиту. Последний случай полио в Украине зафиксировали в 2021 году. Вакцина признана единственной эффективной защитой от болезни во всем мире.

Согласно Календарю профилактических прививок, вакцинацию против полиомиелита для детей в 2025 году проводят следующим образом:

• в 2 месяца — инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);

• в 4 месяца — инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);

• в 6 месяцев — оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);

• в 18 месяцев — оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);

• в 6 лет — оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);

• в 14 лет — оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ).

В Министерстве сообщили, что для вакцинации ребенка следует обратиться к семейному врачу, терапевту, педиатру или в ближайшее учреждение здравоохранения. Все прививки по календарю профилактических прививок бесплатные.

В случае, если ребенок пропустил какие-либо плановые прививки, следует как можно быстрее сделать их. После получения всех рекомендованных доз ребенок будет надежно защищен от полиомиелита.

Дополнение

ЮНИСЕФ обеспечил Украину 111 100 дозами вакцины АДС для детей в возрасте шести лет от дифтерии и столбняка. Вакцины хранятся на национальном складе и будут распределяться по регионам.

Также в Украину поступило 170 тысяч доз вакцины БЦЖ для новорожденных, что является частью международной поддержки программы иммунизации. Вакцинация БЦЖ защищает детей от тяжелых форм туберкулеза.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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