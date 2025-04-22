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Україна отримала 300 тисяч доз вакцини для захисту дітей від поліомієліту

Київ • УНН

 • 2552 перегляди

Вакцини розподіляє Центр громадського здоров’я. Також ЮНІСЕФ передав 111 тисяч доз вакцини АДП та 170 тисяч доз вакцини БЦЖ.

Україна отримала 300 тисяч доз вакцини для захисту дітей від поліомієліту

В Україну в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ прибули 300 тисяч доз оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ). Зазначається, що розподіл вакцин до областей координує Центр громадського здоров’я, передає УНН.

Чому важливо вакцинуватися від поліомієліту?

Поліомієліт — інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему та може спричинити параліч і навіть смерть. Діти віком до п’яти років є найвразливішими до поліомієліту. Останній випадок поліо в Україні зафіксували у 2021 році. Вакцина визнана єдиним ефективним захистом від хвороби в усьому світі.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень, вакцинацію проти поліомієліту для дітей у 2025 році проводять наступним чином:

• у 2 місяці — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

• у 4 місяці — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

• у 6 місяців — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

• у 18 місяців — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

• у 6 років — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

• у 14 років — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ).

У Міністерстві повідомили, що для вакцинації дитини варто звернутися до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або ж до найближчого закладу охорони здоров’я. Усі щеплення за календарем профілактичних щеплень є безкоштовними.

У разі, якщо дитина пропустила будь-які планові щеплення, варто якнайшвидше зробити їх. Після отримання всіх рекомендованих доз дитина буде надійно захищена від поліомієліту.

Доповнення

ЮНІСЕФ забезпечив Україну 111 100 дозами вакцини АДП для дітей віком шість років від дифтерії та правця. Вакцини зберігаються на національному складі та розподілятимуть по регіонах.

Також в Україну надійшло 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для новонароджених, що є частиною міжнародної підтримки програми імунізації. Вакцинація БЦЖ захищає дітей від тяжких форм туберкульозу.

Павло Зінченко

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