Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для захисту немовлят від туберкульозу

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11864 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 43396 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 28197 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 33100 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 41574 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 78846 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 72570 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34853 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60150 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108402 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 56867 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 70248 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36912 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 18532 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 12682 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 43426 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 72063 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 78865 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 72589 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 175697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 38316 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 24887 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 26250 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 27911 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 30395 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для захисту немовлят від туберкульозу

Київ • УНН

 • 4312 перегляди

В Україну надійшла партія вакцини БЦЖ для новонароджених у кількості 170 тисяч доз, що є частиною міжнародної підтримки програми імунізації. Вакцинація БЦЖ захищає дітей від тяжких форм туберкульозу.

Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для захисту немовлят від туберкульозу

В Україну доставлено партію вакцини БЦЖ для новонароджених. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ, призначеної для профілактики туберкульозу серед немовлят. Це черговий етап постачання в межах міжнародного партнерства, спрямованого на підтримку національної програми імунізації.

Вакцинація БЦЖ залишається ключовим елементом захисту дітей від тяжких форм туберкульозу, які у ранньому віці часто мають ускладнений перебіг і можуть вражати життєво важливі органи. Щеплення новонародженим традиційно проводять у перші дні життя –  на третю-п’яту добу після народження.

Отримана партія вакцини є частиною співпраці між Міністерством охорони здоров’я та міжнародними організаціями. Постачання відбувається через ЮНІСЕФ, а подальший розподіл по регіонах координує Центр громадського здоров’я. Фінансування забезпечує Глобальний альянс з вакцин та імунізації в рамках підписаної наприкінці минулого року угоди про підтримку імунопрофілактики в Україні до 2030 року.

Для дітей, які не отримали щеплення в пологовому будинку, передбачена можливість вакцинуватися у медичних закладах після обстеження у педіатра або сімейного лікаря. За словами медиків, своєчасне введення БЦЖ відіграє критичну роль у захисті дитячого організму від важких ускладнень туберкульозної інфекції, що передається повітряно-краплинним шляхом.

Нагадаємо

В ЦГЗ МОЗ запевнили, що туберкульоз - виліковна хвороба. Лікарі роблять усе можливе, щоб кожен пацієнт мав шанс одужати, незважаючи на важкий стан.

У ЦГЗ МОЗ спростували міф щодо туберкульозу 24.03.25, 19:07 • 11042 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоЗдоров'я
ЮНІСЕФ
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77