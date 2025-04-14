Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для захисту немовлят від туберкульозу
Київ • УНН
В Україну надійшла партія вакцини БЦЖ для новонароджених у кількості 170 тисяч доз, що є частиною міжнародної підтримки програми імунізації. Вакцинація БЦЖ захищає дітей від тяжких форм туберкульозу.
В Україну доставлено партію вакцини БЦЖ для новонароджених. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
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Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ, призначеної для профілактики туберкульозу серед немовлят. Це черговий етап постачання в межах міжнародного партнерства, спрямованого на підтримку національної програми імунізації.
Вакцинація БЦЖ залишається ключовим елементом захисту дітей від тяжких форм туберкульозу, які у ранньому віці часто мають ускладнений перебіг і можуть вражати життєво важливі органи. Щеплення новонародженим традиційно проводять у перші дні життя – на третю-п’яту добу після народження.
Отримана партія вакцини є частиною співпраці між Міністерством охорони здоров’я та міжнародними організаціями. Постачання відбувається через ЮНІСЕФ, а подальший розподіл по регіонах координує Центр громадського здоров’я. Фінансування забезпечує Глобальний альянс з вакцин та імунізації в рамках підписаної наприкінці минулого року угоди про підтримку імунопрофілактики в Україні до 2030 року.
Для дітей, які не отримали щеплення в пологовому будинку, передбачена можливість вакцинуватися у медичних закладах після обстеження у педіатра або сімейного лікаря. За словами медиків, своєчасне введення БЦЖ відіграє критичну роль у захисті дитячого організму від важких ускладнень туберкульозної інфекції, що передається повітряно-краплинним шляхом.
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