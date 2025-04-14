Украина получила 170 тысяч доз вакцины БЦЖ для защиты младенцев от туберкулеза
Киев • УНН
В Украину поступила партия вакцины БЦЖ для новорожденных в количестве 170 тысяч доз, что является частью международной поддержки программы иммунизации. Вакцинация БЦЖ защищает детей от тяжелых форм туберкулеза.
В Украину доставлена партия вакцины БЦЖ для новорожденных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
Детали
Украина получила 170 тысяч доз вакцины БЦЖ, предназначенной для профилактики туберкулеза среди младенцев. Это очередной этап поставок в рамках международного партнерства, направленного на поддержку национальной программы иммунизации.
Вакцинация БЦЖ остается ключевым элементом защиты детей от тяжелых форм туберкулеза, которые в раннем возрасте часто имеют осложненное течение и могут поражать жизненно важные органы. Прививки новорожденным традиционно проводят в первые дни жизни – на третьи-пятые сутки после рождения.
Полученная партия вакцины является частью сотрудничества между Министерством здравоохранения и международными организациями. Поставки происходят через ЮНИСЕФ, а дальнейшее распределение по регионам координирует Центр общественного здоровья. Финансирование обеспечивает Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации в рамках подписанного в конце прошлого года соглашения о поддержке иммунопрофилактики в Украине до 2030 года.
Для детей, которые не получили прививки в роддоме, предусмотрена возможность вакцинироваться в медицинских учреждениях после обследования у педиатра или семейного врача. По словам медиков, своевременное введение БЦЖ играет критическую роль в защите детского организма от тяжелых осложнений туберкулезной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.
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