Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Весной аллергия может быть, прежде всего, на пыльцу деревьев: ольхи, орешника, березы. Также пылевой клещ есть в воздухе в большом количестве. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог, пульмонолог и педиатр, к.м.н., healthy lifestyle doctor Майя Руселевич и предоставила советы по лечению и профилактике при проявлениях аллергии.

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У нас уже активно цветут деревья: ольха, береза, ясень, орешник. Это основные провокаторы, которые вызывают симптомы поллиноза (аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений - ред.) Также активна сейчас большая концентрация плесени, потому что теплеет и в почве, на траве, в остатках листьев размножаются споры грибов. Пылевой клещ также в большом количестве есть в воздухе - рассказала Руселевич.

Руселевич также объяснила, как отличить сезон аллергии от простудных проявлений.

"Симптомы продолжаются более недели, потому что сезон поллинации длится более длительный период три-четыре недели и больше. Также при аллергии есть положительная динамика после принятия антигистаминных препаратов, нет температуры", - сказала аллерголог.

Также, по ее словам, при аллергии может быть слезотечение, зуд, как в глазах, так и в носу, затрудненное носовое дыхание, ярко выраженный зуд и в общих анализах крови можно увидеть эозинофильное воспаление.

Методы профилактики и лечения

Нужно уменьшить контакт с аллергеном. Это называется элиминационный режим, то есть мы должны надевать очки, головные уборы, когда выходим на улицу. Прийти с улицы и снять все это, принять душ, промыть нос с помощью изотонических солевых растворов, использовать назальный спрей или назальный душ, искусственную слезу в глаза. Делать влажную уборку. Использовать увлажнитель воздуха - 40-60% оптимальная влажность - посоветовала Руселевич.

По ее словам, также можно поставить очистители воздуха с гепофильтрами.

"Если есть ветреная погода, то закрыть окна, включить кондиционер. Купаем домашних питомцев, потому что они переносчики пыльцы, это профилактика. При лечении мы применяем назальный душ для носа, антигистаминные препараты современного поколения, не седативные", - рассказала аллерголог.

Руселевич отметила, что если этого недостаточно, нужно применять топические антигистаминные препараты, есть препараты в нос, есть в глаза.

"Если этого не достаточно, используем топические стероидные препараты. Но правильное лечение аллергии - это аллерген специфическая иммунотерапия, которая проводится после обследования пациента, выявления главного мажорного аллергена и эффект аллерговакцинации, то есть наша цель - приучить организм нормально реагировать на потенциальный аллерген", - объяснила Руселевич.

Руселевич рассказала, может ли весенняя аллергия обострить другие заболевания и какие.

Весенняя аллергия может обострять другие заболевания, особенно у людей, которые имеют атопический марш (это когда кашель, слезотечение, ринит - ред.), то есть они могут иметь не только поллиноз, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит. Они могут иметь еще сезонную бронхиальную астму. Люди с хроническими обструктивными заболеваниями легких тоже могут иметь обострения. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонией, с сахарным диабетом, то есть люди с хроническими заболеваниями - сказала Руселевич.

Поэтому она подчеркнула, что нужно своевременно обратиться к врачу-аллергологу, если есть симптомы аллергии и применять маски, промывать нос и принять антигистаминные препараты. Если есть затрудненное дыхание, применять бронхолитические препараты для расширения бронхов.

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"Люди не обращаются за помощью к аллергологу, не знают, на что у них аллергия, считая это простудой, принимают антибиотики, принимают парацетамол, ибупрофен. Очень длительное время капают сосудосуживающие препараты в нос, что приводит к атрофии слизистой носа и даже к медикаментозному аллергическому риниту. Не пытаются лечить аллергию правильно с помощью АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), используют большие дозы гормональных препаратов для того, чтобы остановить симптомы. Передозируют антигистаминные лекарства, в том числе гормональные препараты и без назначения, без необходимости принимают антибактериальные препараты", - сказала Руселевич.

Аллерголог подчеркнула, что это влияет на общее состояние организма, на все органы и системы.

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