Трамп введет пошлину для Украины в 10%
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, включая Украину, для которой пошлина составит 10%. Решение вступит в силу 9 апреля 2025 года.
Президент США Дональд Трамп введет пошлины для Украины на уровне 10%, передает УНН.
Детали
Официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х приводит соответствующую информацию, согласно которой США вводит пошлины для Украины в 10%. Стоит также отметить, что россия отсутствует в соответствующем списке.
Взаимные пошлины вступят в силу с 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.
Дополнение
Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.
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