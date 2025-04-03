Трамп введет пошлину для Украины в 10%

Президент США Дональд Трамп введет пошлины для Украины на уровне 10%, передает УНН.

Детали

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х приводит соответствующую информацию, согласно которой США вводит пошлины для Украины в 10%. Стоит также отметить, что россия отсутствует в соответствующем списке.

Взаимные пошлины вступят в силу с 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.

Дополнение

Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список

Также Трамп заявил, что в полночь США введет 25% пошлины на все иностранные авто из иностранных стран.

Трамп заявил, что в полночь подпишет указ о введении 25% пошлины на все иностранные авто