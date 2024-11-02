Из РФ в Молдову бесплатно привезли граждан для голосования на выборах - СМИ
Киев • УНН
150 граждан Молдовы были бесплатно доставлены из россии через Стамбул для участия во втором туре выборов. Перевозка осуществлялась самолетом и автобусами через Турцию и Болгарию.
Около 150 граждан Молдовы доставили из россии во второй тур выборов президента Молдовы, который состоится в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает IPN, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что три автобуса с гражданами Молдовы, которые возвращаются из российской федерации, прибыли в ночь на 2 ноября в пункт пропуска Кахул-Оанча.
Источники в Таможенной службе и Пограничной полиции сообщили изданию, что в трех автобусах было около 150 человек, которые бесплатно перелетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжили свой путь на автобусе.
Собеседники добавляют, что в Турция пассажиров, которые бесплатно прилетели из рф, встретили три автобуса с молдавскими номерами, которые направились в Болгарию.
Там пассажиров пересадили в три других автобуса, принадлежащих болгарской компании, на которых они прибыли на пограничный переход Кахул-Оанча.
Поговорив с пассажирами, сотрудники таможни установили, что ни за авиаперелет, ни за автотранспорт они не платили.
В рф им было сказано: бесплатный транспорт организован для граждан, желающих вернуться домой, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов.
Напомним
Молдавская полиция заявила, что россия перевела $15 млн 130 тысячам граждан для голосования против вступления в ЕС. Средства переводились через сеть пророссийского олигарха Илана Шора.
Молдова обвинила рф в искусственном создании очередей на избирательных участках 20 октября 2024, 14:34 • 20987 просмотров