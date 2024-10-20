Молдова обвинила рф в искусственном создании очередей на избирательных участках

Министерство иностранных дел Республики Молдова считает, что очереди на избирательных участках в москве создали искусственно, "чтобы поставить под угрозу избирательный процесс". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает УНН.

В МИД заявили, что избирательные участки в россии открылись в 07:00 по местному времени и работают в обычном режиме.

"По поводу большого числа избирателей на двух участках для голосования, министерство отмечает, что предвидело возможное скопление людей в результате попыток организовать незаконную транспортировку избирателей к участкам. Во время подготовки к выборам мы предупредили российские власти о попытках некоторых групп организованно доставлять граждан к участкам, расположенным в нашем посольстве в Москве. Поэтому считаем, что скопление людей у этих двух участков в России создали искусственно, чтобы поставить под угрозу избирательный процесс", — считают в МИД.

В министерстве также подчеркнули, что избирательные участки в москве оснащены максимальным числом бюллетеней — по 5000 для каждого участка.

Такой ответ стал реакцией на сообщения российских СМИ об очередях на двух избирательных участках, функционирующих в здании посольства Молдовы в российской столице.

Голосование по ЕС в Молдове: кворум присутствующих превышен

Напомним

В Молдове сегодня, 20 октября, проходит голосование на выборах президента. Кроме того, граждане участвуют в референдуме на котором рассматривается вопрос о внесении в Конституцию государства положения о вступлении в ЕС в качестве стратегической цели.