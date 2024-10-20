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Молдова звинуватила рф у штучному створенні черг на виборчих дільницях

Київ • УНН

 • 21456 перегляди

Йдеться про черги на дільниці в москві, які стали об'єктом пильної уваги російських ЗМІ.

Молдова звинуватила рф у штучному створенні черг на виборчих дільницях

Міністерство закордонних справ Республіки Молдова вважає, що черги на виборчих дільницях у москві створили штучно, "щоб поставити під загрозу виборчий процес". Про це йдеться у прес-релізі відомства, повідомляє УНН.

У МЗС заявили, що виборчі дільниці в росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюють у звичайному режимі.

"Щодо великої кількості виборців на двох дільницях для голосування, міністерство зазначає, що передбачало можливе скупчення людей внаслідок спроб організувати незаконне транспортування виборців до дільниць. Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому вважаємо, що скупчення людей біля цих двох дільниць у Росії створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес", - вважають у МЗС.

У міністерстві також наголосили, що виборчі дільниці в москві оснащені максимальним числом бюлетенів - по 5000 для кожної дільниці.

Така відповідь стала реакцією на повідомлення російських ЗМІ про черги на двох виборчих дільницях, що функціонують у будівлі посольства Молдови в російській столиці.

Голосування щодо ЄС у Молдові: кворум присутніх перевищено20.10.2024, 15:23 • 28160 переглядiв

Нагадаємо

У Молдові сьогодні, 20 жовтня, проходить голосування на виборах президента. Крім того, громадяни беруть участь у референдумі, на якому розглядають питання про внесення  до Конституції держави положення про вступ до ЄС як стратегічну мету.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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