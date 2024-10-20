У Молдові обирають президента та закріплюють курс на ЄС
Київ • УНН
У Молдові проходять президентські вибори та референдум щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС. Прозахідна Майя Санду лідирує в гонці, але можливий другий тур.
У неділю в Молдові пройдуть президентські вибори та референдум, який може суттєво вплинути на прагнення країни приєднатися до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Це голосування відбувається на тлі звинувачень у втручанні терористичної країни у вибори та триваючої війни в Україні, яка привертає увагу до колишньої радянської республіки.
Президент Майя Санду, яка має прозахідну позицію, очолює передвиборчу гонку, зберігаючи значну перевагу над 10 суперниками. Проте, якщо вона не досягне 50% голосів, вибори перейдуть у другий тур, який відбудеться 3 листопада. Опитування свідчать, що її потенційним опонентом може стати колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, підтримуваний проросійською Партією соціалістів.
На референдумі молдавани голосуватимуть за внесення до Конституції положення про вступ до ЄС як стратегічну мету. Санду висловила надію на рішуче "так" від виборців, що стане ще одним кроком у прагненні країни вийти з російської орбіти і наблизитися до Європи.
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