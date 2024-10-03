Молдова заблокувала російські сайти Яндекс, Rutube і Dzen
Київ • УНН
У Молдові за вказівкою Служби інформації та безпеки заблокували п'ять сайтів, включаючи російські Яндекс, Rutube і Dzen. Також заблоковано два сайти інтернет-телеканалу MD24, пов'язаного з олігархом Іланом Шором.
У Молдові заблокували пʼять сайтів, серед яких російські Яндекс, Rutube і Dzen. Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Сайти заблокували за вказівкою Служби інформації та безпеки (SIS). Служба інформації та безпеки (SIS)
СІБ зобов’язала інтернет-провайдерів заблокувати сайти двох російських ресурсів – відеохостингу Rutube (rutube.ru) та блог-платформу "Дзен" (yandex.ru та dzen.ru).
Крім цього, правоохоронці зобов’язали заблокувати у Молдові два сайти інтернет-телеканалу MD24 (moldova24.online та pwa.moldova24.online), пов’язаного з олігархом-втікачем Іланом Шором.
Доповнення
Окрім того, минулого місяця а запитом Служби інформації та безпеки в Молдові перед президентськими виборами заблокували ще сім сайтів, серед яких шість російських пропагандистських порталів новин і один молдовський.
Нагадаємо
У Молдові вважають, що росія підкупила близько 130 тисяч виборців, щоб вони проголосували проти вступу країни до ЄС. Лише у вересні рф витратила на підкуп виборців 15 мільйонів доларів.