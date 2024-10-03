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Молдова заблокувала російські сайти Яндекс, Rutube і Dzen

Молдова заблокувала російські сайти Яндекс, Rutube і Dzen

Київ • УНН

 • 17999 перегляди

У Молдові за вказівкою Служби інформації та безпеки заблокували п'ять сайтів, включаючи російські Яндекс, Rutube і Dzen. Також заблоковано два сайти інтернет-телеканалу MD24, пов'язаного з олігархом Іланом Шором.

У Молдові заблокували пʼять сайтів, серед яких російські Яндекс, Rutube і Dzen. Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ, передає УНН

Деталі

Сайти заблокували за вказівкою Служби інформації та безпеки (SIS). Служба інформації та безпеки (SIS)

СІБ зобов’язала інтернет-провайдерів заблокувати сайти двох російських ресурсів – відеохостингу Rutube (rutube.ru) та блог-платформу "Дзен" (yandex.ru та dzen.ru).

Крім цього, правоохоронці зобов’язали заблокувати у Молдові два сайти інтернет-телеканалу MD24 (moldova24.online та pwa.moldova24.online), пов’язаного з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Доповнення

Окрім того, минулого місяця а запитом Служби інформації та безпеки в Молдові перед президентськими виборами заблокували ще сім сайтів, серед яких шість російських пропагандистських порталів новин і один молдовський.

Нагадаємо

У Молдові вважають, що росія підкупила близько 130 тисяч виборців, щоб вони проголосували проти вступу країни до ЄС. Лише у вересні рф витратила на підкуп виборців 15 мільйонів доларів. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ilan-shorІлан Шор
moldovaМолдова

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