В Молдове заблокировали пять сайтов, среди которых российские Яндекс, Rutube и Dzen. Об этом сообщает ряд местных СМИ, передает УНН.

Детали

Сайты заблокировали по указанию Службы информации и безопасности (SIS). Служба информации и безопасности (SIS)

СИБ обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты двух российских ресурсов - видеохостинга Rutube (rutube.ru) и блог-платформу «Дзен» (yandex.ru и dzen.ru).

Кроме этого, правоохранители обязали заблокировать в Молдове два сайта интернет-телеканала MD24 (moldova24.online и pwa.moldova24.online), связанного с беглым олигархом Иланом Шором.

Дополнение

Кроме того, в прошлом месяце по запросу Службы информации и безопасности в Молдове перед президентскими выборами заблокировали еще семь сайтов, среди которых шесть российских пропагандистских новостных порталов и один молдавский.

Напомним,

В Молдове считают, что россия подкупила около 130 тысяч избирателей, чтобы они проголосовали против вступления страны в ЕС. Только в сентябре рф потратила на подкуп избирателей 15 миллионов долларов.