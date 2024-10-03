Молдова заблокировала российские сайты Яндекс, Rutube и Dzen
Киев • УНН
В Молдове по указанию Службы информации и безопасности заблокировали пять сайтов, включая российские Яндекс, Rutube и Dzen. Также заблокированы два сайта интернет-телеканала MD24, связанного с олигархом Иланом Шором.
В Молдове заблокировали пять сайтов, среди которых российские Яндекс, Rutube и Dzen. Об этом сообщает ряд местных СМИ, передает УНН.
Детали
Сайты заблокировали по указанию Службы информации и безопасности (SIS). Служба информации и безопасности (SIS)
СИБ обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты двух российских ресурсов - видеохостинга Rutube (rutube.ru) и блог-платформу «Дзен» (yandex.ru и dzen.ru).
Кроме этого, правоохранители обязали заблокировать в Молдове два сайта интернет-телеканала MD24 (moldova24.online и pwa.moldova24.online), связанного с беглым олигархом Иланом Шором.
Дополнение
Кроме того, в прошлом месяце по запросу Службы информации и безопасности в Молдове перед президентскими выборами заблокировали еще семь сайтов, среди которых шесть российских пропагандистских новостных порталов и один молдавский.
Напомним,
В Молдове считают, что россия подкупила около 130 тысяч избирателей, чтобы они проголосовали против вступления страны в ЕС. Только в сентябре рф потратила на подкуп избирателей 15 миллионов долларов.