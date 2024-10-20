В воскресенье в Молдове пройдут президентские выборы и референдум, который может существенно повлиять на стремление страны присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Это голосование происходит на фоне обвинений во вмешательстве террористической страны в выборы и продолжающейся войны в Украине, которая привлекает внимание к бывшей советской республике.

Президент Майя Санду, которая имеет прозападную позицию, возглавляет предвыборную гонку, сохраняя значительное преимущество над 10 соперниками. Однако, если она не достигнет 50% голосов, выборы перейдут во второй тур, который состоится 3 ноября. Опросы свидетельствуют, что ее потенциальным оппонентом может стать бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов.

На референдуме молдаване будут голосовать за внесение в Конституцию положения о вступлении в ЕС как стратегической цели. Санду выразила надежду на решительное «да» от избирателей, что станет еще одним шагом в стремлении страны выйти из российской орбиты и приблизиться к Европе.

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