Голосування щодо ЄС у Молдові: кворум присутніх перевищено
Київ • УНН
У Молдові явка на референдумі щодо включення мети вступу до ЄС у конституцію перевищила необхідний кворум. 33,4% громадян з правом голосу вже проголосували, що робить референдум дійсним.
Явка виборців у Молдові досягла кворуму для визнання дійсним референдуму щодо включення мети вступу до ЄС у конституцію країни.
Пише УНН із посиланням на ANSA.
Деталі
Явка виборців у Молдові досягла формального кворуму, що підтверджує законність символічного референдуму щодо включення до конституції країни мети приєднання до ЄС.
Третина громадян, які мають право голосу, повинні проголосувати, і за даними Виборчої комісії, наразі проголосували 33,4% з них.
Зазначається, що це "переломний момент для майбутнього країни", після інцидентів і скарг з боку влади в Кишиневі на триваюче російське втручання.
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