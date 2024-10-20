Голосование по ЕС в Молдове: кворум присутствующих превышен

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  65982 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  123143 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  150548 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  156636 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  151340 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  131102 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  110227 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102317 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100652 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113231 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запорожская область под огнем: оккупанты нанесли 247 ударов

Запорожская область под огнем: оккупанты нанесли 247 ударов

  •  23402 просмотра
За сутки враг потерял 1340 военных и 12 танков

За сутки враг потерял 1340 военных и 12 танков

  •  20783 просмотра
В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

  •  41894 просмотра
Украина встречает 20 октября с заморозками и дождями: прогноз погоды на сегодня

Украина встречает 20 октября с заморозками и дождями: прогноз погоды на сегодня

  •  33381 просмотра
Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет

Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет

  •  30499 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  126892 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  130979 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  130093 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  158615 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  154794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  65982 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

  •  78714 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

  •  73528 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

  •  63806 просмотра
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

19 октября 2024, 12:10  •  75666 просмотра
Актуальное
Голосование по ЕС в Молдове: кворум присутствующих превышен

Голосование по ЕС в Молдове: кворум присутствующих превышен

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 12:23  •  7494 просмотра

Read in English

В Молдове явка на референдуме по включению цели вступления в ЕС в конституцию превысила необходимый кворум. 33,4% граждан с правом голоса уже проголосовали, что делает референдум действительным.

Явка избирателей в Молдове достигла кворума для признания действительным референдума о включении цели вступления в ЕС в конституцию страны.

Пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Явка избирателей в Молдове достигла формального кворума, что подтверждает законность  символического референдума по включению в конституцию страны цели присоединения к ЕС.

Треть граждан, имеющих право голоса, должны проголосовать, и по данным Избирательной комиссии, пока проголосовали 33,4% из них.

Отмечается, что это «переломный момент для будущего страны», после инцидентов и жалоб со стороны властей в Кишиневе на продолжающееся российское вмешательство.

В Молдове выбирают президента и закрепляют курс на ЕС20 октября 2024, 03:18 • 18004 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kyshynivКишинев
moldovaМолдова