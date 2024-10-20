Голосование по ЕС в Молдове: кворум присутствующих превышен
Киев • УНН
В Молдове явка на референдуме по включению цели вступления в ЕС в конституцию превысила необходимый кворум. 33,4% граждан с правом голоса уже проголосовали, что делает референдум действительным.
Явка избирателей в Молдове достигла кворума для признания действительным референдума о включении цели вступления в ЕС в конституцию страны.
Пишет УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
Явка избирателей в Молдове достигла формального кворума, что подтверждает законность символического референдума по включению в конституцию страны цели присоединения к ЕС.
Треть граждан, имеющих право голоса, должны проголосовать, и по данным Избирательной комиссии, пока проголосовали 33,4% из них.
Отмечается, что это «переломный момент для будущего страны», после инцидентов и жалоб со стороны властей в Кишиневе на продолжающееся российское вмешательство.
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