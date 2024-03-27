Суд в Молдове отменил запрет для пророссийской партии участвовать в выборах

Конституционный суд Молдовы отменил закон, запрещавший участие в выборах партии, связанной с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Суд признал неконституционной поправку к избирательному законодательству Молдовы, которая запрещает лицам, связанным с партиями, признанными незаконными или неконституционными, баллотироваться на выборах в течение трех лет.

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что правительство выполнит решение суда, но приложит все усилия, чтобы не допустить к выборам лиц, связанных с преступными организациями.

Мы внесем коррективы в соответствии с решением суда, но не позволим преступным группировкам захватить контроль над избирательным процессом и подорвать демократию в Молдове - сказал Гросу в комментарии.

Напомним

В прошлом году Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество в связи с исчезновением 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014-2015 годах.

Партия, носящая его имя, была признана неконституционной, и поправка была использована для того, чтобы не допустить ее членов к местным выборам в прошлом году, в том числе одного из заместителей Шора, который баллотировался на пост мэра в Бельцах, втором по величине городе Молдовы.

Шор организовывал уличные протесты против президента Майи Санду и выступает против пути к членству Молдовы в Европейском Союзе. Санду, в свою очередь, обвиняет его в попытке подорвать институты Молдовы с помощью россии.

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