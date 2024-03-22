Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

В пятницу, 21 марта, депутаты парламента Молдовы одобрили Декларацию о европейской интеграции страны. Об этом УНН со ссылкой на Moldpres.

Детали

Отмечается, что проект Декларации проголосовали 54 народных депутата. Согласно документу "вступление Республики Молдова в ЕС обеспечит будущее страны как суверенного, нейтрального, целостного и демократического государства, а необратимый путь европейской интеграции и присоединения является проектом национального приоритета Республики Молдова".

Депутаты призвали все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для политической консолидации и вступления в ЕС.

Проект Декларации подчеркивает, что "европейская интеграция будет способствовать гражданской сплоченности общества, обеспечит переход Республики Молдова к устойчивому экономическому развитию и увеличит возможности государства по продвижению эффективной социальной политики".

Европейский Союз - это территория мира. Он был создан как проект мира, который положил конец войнам в Европе, и его творческая энергия больше не была направлена на разрушение и агрессию, а на процветание и мирное развитие между нациями - говорится в документе.

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Дополнение

Также в проекте подчеркивается, что ЕС годами был надежным партнером для Молдовы, предоставляя материально-техническую и финансовую поддержку для решения многочисленных внутренних проблем Молдовы.

Кроме того, благодаря щедрой поддержке со стороны ЕС и других государств-членов Молдова преодолела кризис, вызванный пандемией COVID, а также энергетический кризис зимы 2022-2023 годов.

Отмечается, что Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в 2014 году. Впоследствии 3 марта 2022 года власти Молдовы подписали заявление о вступлении страны в ЕС, а Европейский Союз 23 июня 2022 года предоставил Молдове статус страны-кандидата.

В конце концов 14 декабря 2023 года Европейский Совет принял решение о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

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Напомним

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что референдум о членстве в Европейском Союзе состоится в октябре, стремясь сохранить прогресс на пути к вступлению в блок, несмотря на попытки России дестабилизировать страну.