В Молдові Конституційний суд ліквідував проросійську партію "ШОР"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Конституційного суд Молдови на запит Уряду, ухвалив рішення визнати прокремлівську опозиційну партію "ШОР" неконституційною. З цього моменту вона вважається розформованою, пише УНН з посиланням на Newsmaker.
Деталі
Судді Конституційного суду (КС) 19 червня ухвалили рішення за запитом уряду про перевірку конституційності партії "Шор". Члени суду дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані в Конституції Молдови.
Рішення ухвалено відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, який свідчить: "партії та інші громадсько-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".
Голова КС Ніколає Рошка сказав, що з моменту винесення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.
"Жоден із документів цієї партії, ухвалених після винесення рішення, не має юридичної сили. Міністерство юстиції має сформувати комісію з ліквідації партії "Шор" для виключення її з державного реєстру юридичних осіб", - сказав він.
Голова також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, однак як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій. Аналогічна ситуація з представниками партії в органах місцевого управління всіх рівнів, включно з Гагаузією.
"Списки кандидатів до парламенту і місцевих органів, затверджені раніше, визнаються недійсними з моменту винесення рішення. Якщо є вакантний мандат, то він залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту", - сказав він.
"Ми не ставимо крапку. Ми звернемося до ЄСПЛ. Усім своїм прихильникам хочу сказати - наша історія тільки починається. І це рішення КС робить нас тільки сильнішими", - заявила віцеголова партії "Шор" Марина Таубер, яка перебуває зараз під домашнім арештом.
Доповнення
Лідер партії "Шор", бізнес-магнат Ілан Шор, у квітні заочно збільшили термін ув'язнення до 15 років у зв'язку з крадіжкою 1 мільярда доларів з молдовських банків у 2014-2015 роках, що еквівалентно одній восьмій річного обсягу національного виробництва. Минулого року США наклали на Шор санкції за зв'язки з москвою. Він живе в Ізраїлі але антиурядові протести, очолювані його партією, стали постійним явищем у столиці Молдови в останні місяці.
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