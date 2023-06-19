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В Молдові Конституційний суд ліквідував проросійську партію "ШОР"

Київ • УНН

 • 888416 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Конституційного суд Молдови на запит Уряду, ухвалив рішення визнати прокремлівську опозиційну партію "ШОР" неконституційною. З цього моменту вона вважається розформованою, пише УНН з посиланням на Newsmaker.

В Молдові Конституційний суд ліквідував проросійську партію "ШОР"

Деталі

Судді Конституційного суду (КС) 19 червня ухвалили рішення за запитом уряду про перевірку конституційності партії "Шор". Члени суду дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані в Конституції Молдови.

Рішення ухвалено відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, який свідчить: "партії та інші громадсько-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

Голова КС Ніколає Рошка сказав, що з моменту винесення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.

"Жоден із документів цієї партії, ухвалених після винесення рішення, не має юридичної сили. Міністерство юстиції має сформувати комісію з ліквідації партії "Шор" для виключення її з державного реєстру юридичних осіб", - сказав він.

Голова також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, однак як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій. Аналогічна ситуація з представниками партії в органах місцевого управління всіх рівнів, включно з Гагаузією.

"Списки кандидатів до парламенту і місцевих органів, затверджені раніше, визнаються недійсними з моменту винесення рішення. Якщо є вакантний мандат, то він залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту", - сказав він.

"Ми не ставимо крапку. Ми звернемося до ЄСПЛ. Усім своїм прихильникам хочу сказати - наша історія тільки починається. І це рішення КС робить нас тільки сильнішими", - заявила віцеголова партії "Шор" Марина Таубер, яка перебуває зараз під домашнім арештом.

Доповнення

Лідер партії "Шор", бізнес-магнат Ілан Шор, у квітні заочно збільшили термін ув'язнення до 15 років у зв'язку з крадіжкою 1 мільярда доларів з молдовських банків у 2014-2015 роках, що еквівалентно одній восьмій річного обсягу національного виробництва. Минулого року США наклали на Шор санкції за зв'язки з москвою. Він живе в Ізраїлі але антиурядові протести, очолювані його партією, стали постійним явищем у столиці Молдови в останні місяці.

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