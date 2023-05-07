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"Геть Санду, геть диктатуру": проросійська партія "Шор" провела в Кишиневі антиурядовий протест, затримано 27 осіб

Київ • УНН

 • 1301957 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Поліція Молдови повідомила про затримання 27 учасників акції протесту, яку проводить у центрі Кишинева партія "Шор". Про це пише News Maker, інформує УНН.

Деталі

Акцію протесту організували нещодавно створена група "Рух за народ" за підтримки членів дружньої росії партії "Шор", яка займає шість місць у 101-місцевому законодавчому органі. Учасники протесту зібралися біля будівлі парламенту та вимагають відставки президента та законодавчого органу та проведення дострокових виборів.

На протесті звучать гасла на кшталт "Геть Майю Санду" та "Геть диктатуру".

У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло. Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

У поліції розповіли, що виявили в деяких учасників протестів партії "Шор" легкозаймисті речовини, які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об'єктів.

Доповнення

В лютому президент Санду заявила, що кремль планує здійснити державний переворот у Молдові.

Партія "Шор" ініціювала серію антиурядових акцій протесту, які від минулої осені проходять в Молдові.

Приблизно в той час уряд Молдови звернувся до Конституційного суду країни з проханням визнати партію "Шор" незаконною. Антикорупційна прокуратура країни заявила, що акції протесту частково фінансувалися за рахунок російських грошей.

Лідер партії "Шор" Ілан Шор — молдавський олігарх, який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі.

Нещодавно його було включено до списку санкцій Держдепартаменту США як працюючого на користь росії.

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