"Долой Санду, долой диктатуру": пророссийская партия "Шор" провела в Кишиневе антиправительственный протест, задержаны 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Полиция Молдовы сообщила о задержании 27 участников акции протеста, которую проводит в центре Кишинева партия "Шор". Об этом пишет News Maker, информирует УНН.
Детали
Акцию протеста организовали недавно созданная группа "Движение за народ" при поддержке членов дружественной россии партии "Шор", которая занимает шесть мест в 101-местном законодательном органе. Участники протеста собрались у здания парламента и требуют отставки президента и законодательного органа и проведения досрочных выборов.
На протесте звучат лозунги вроде "Долой Майю Санду" и "Долой диктатуру".
В полиции отметили, что задержали участников акции, которые вели себя подозрительно. Четверо из задержанных уже признались полицейским, что решили принять участие в акции, потому что им пообещали вознаграждение.
В полиции рассказали, что обнаружили у некоторых участников протестов партии "Шор" легковоспламеняющиеся вещества, которые, по словам протестующих, они намеревались использовать для поджога определенных объектов.
Дополнение
В феврале президент Санду заявила, что кремль планирует совершить государственный переворот в Молдове.
Партия "Шор" инициировала серию антиправительственных акций протеста, которые с прошлой осени проходят в Молдове.
Примерно в то же время правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд страны с просьбой признать партию "Шор" незаконной. Антикоррупционная прокуратура страны заявила, что акции протеста частично финансировались за счёт российских денег.
Лидер партии "Шор" Илан Шор — молдавский олигарх, ныне находящийся в изгнании в Израиле.
Недавно он был включен в санкционный список Госдепартамента США как работающий в пользу россии.