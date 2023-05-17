У проросійському регіоні Гагаузія назріває конфлікт з проєвропейським урядом Молдови

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У вівторок, 16 травня, асамблея проросійського регіону Молдови схвалила обрання місцевого лідера, який має намір покращити зв'язки з москвою, що призвело до конфлікту з проєвропейським урядом країни.

Молдова, засудила російське вторгнення і звинуватила москву в спробі дестабілізувати адміністрацію президента Майї Санду. Минулих вихідних південний молдовський напівавтономний регіон Гагаузія обрав нового "башкана", або лідера, в результаті перегонів, в яких брали участь лише проросійські кандидати. Асамблея схвалила цей результат. Але прем'єр-міністр Молдови та інші офіційні особи припустили, що центральна влада спробує анулювати результати виборів на підставі широкомасштабних порушень.

Прем'єр-міністр Дорін Речан заявив, що результати виборів були невизначеними.

"Поліція і прокуратура оприлюднили порушення, виявлені в ході голосування", - сказав він в інтерв'ю молдовському телеканалу Pro TV.

Євгенія Гуцул, новий башкан, хоче "подальшої дружби" з москвою. Вона представляє партію "Шор", яка місяцями влаштовувала протести з вимогою відставки Санду. Вона була обрана лідером регіону Гагаузія в неділю, отримавши 52% голосів виборців.

Минулого місяця Санду звинуватила росію у втручанні в справи Молдови і заявила, що багато кандидатів на виборах у Гагаузії були російськими агентами. Москва відкинула звинувачення у втручанні.

"Ми - проросійська партія. Ми хочемо подальшої дружби з російською федерацією, дружби з іншими країнами", - сказала Гуцул журналістам у столиці регіону Комраті.

Вона сказала, що хоче відкрити гагаузький офіс зв'язку в Москві, і додала: "Ми не хочемо ніяких конфліктів".

Після того, як Асамблея Гагаузії одноголосно схвалила результати виборів, сотні протестувальників зібралися біля будівлі, вигукуючи "Геть диктатуру, геть Майю Санду!".

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Очікується, що в середу Конституційний суд Молдови винесе рішення про заборону партії "Шор".

Її лідеру, бізнес-магнату Ілану Шору, минулого місяця заочно збільшили термін ув'язнення до 15 років у зв'язку з крадіжкою 1 мільярда доларів з молдовських банків у 2014-2015 роках, що еквівалентно одній восьмій річного обсягу національного виробництва. Минулого року США наклали на Шор санкції за зв'язки з москвою. Він живе в Ізраїлі але антиурядові протести, очолювані його партією, стали постійним явищем у столиці Молдови в останні місяці.

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