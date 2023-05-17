Детали

Во вторник, 16 мая, ассамблея пророссийского региона Молдовы одобрила избрание местного лидера, который намерен улучшить связи с москвой, что привело к конфликту с проевропейским правительством страны.

Молдова, осудила российское вторжение и обвинила москву в попытке дестабилизировать администрацию президента Майи Санду. В минувшие выходные южный молдавский полуавтономный регион Гагаузия избрал нового "башкана", или лидера, в результате гонки, в которой участвовали только пророссийские кандидаты. Ассамблея одобрила этот результат. Но премьер-министр Молдовы и другие официальные лица предположили, что центральная власть попытается аннулировать результаты выборов на основании широкомасштабных нарушений.

Премьер-министр Дорин Речан заявил, что результаты выборов были неопределенными.

"Полиция и прокуратура обнародовали нарушения, выявленные в ходе голосования", - сказал он в интервью молдавскому телеканалу Pro TV.

Евгения Гуцул, новый башкан, хочет "дальнейшей дружбы" с москвой. Она представляет партию "Шор", которая месяцами устраивала протесты с требованием отставки Санду. Она была избрана лидером региона Гагаузия в воскресенье, получив 52% голосов избирателей.

В прошлом месяце Санду обвинила россию во вмешательстве в дела Молдовы и заявила, что многие кандидаты на выборах в Гагаузии были российскими агентами. москва отвергла обвинения во вмешательстве.

"Мы - пророссийская партия. Мы хотим дальнейшей дружбы с российской федерацией, дружбы с другими странами", - сказала Гуцул журналистам в столице региона Комрате.

Она сказала, что хочет открыть гагаузский офис связи в москве, и добавила: "Мы не хотим никаких конфликтов".

После того, как Ассамблея Гагаузии единогласно одобрила результаты выборов, сотни протестующих собрались у здания, выкрикивая "Долой диктатуру, долой Майю Санду!".

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Ожидается, что в среду Конституционный суд Молдовы вынесет решение о запрете партии "Шор".

Ее лидеру, бизнес-магнату Илану Шору, в прошлом месяце заочно увеличили срок заключения до 15 лет в связи с кражей 1 миллиарда долларов из молдавских банков в 2014-2015 годах, что эквивалентно одной восьмой годового объема национального производства. В прошлом году США наложили на Шор санкции за связи с москвой. Он живет в Израиле, но антиправительственные протесты, возглавляемые его партией, стали постоянным явлением в столице Молдовы в последние месяцы.

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