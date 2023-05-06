россия стремится восстановить СССР - президент Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении рф восстановить Советский Союз. Об этом она рассказала в интервью Financial Time, передает УНН.
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"Россия хочет восстановить Советский Союз, они хотят вернуться в былые времена. Мы этого не хотим. Мы хотим быть частью демократического мира", – отметила Санду.
Детали
Президент Молдовы считает, что россия не дошла до границ ее страны благодаря мужеству ВСУ.
Также она отметила, что многочисленные попытки рф дестабилизировать ситуацию в Молдове не имели успеха.
"Россия всегда пыталась контролировать Молдову. Когда они увидели, что больше не могут шантажировать газом, прибегли к другим мерам. Воспользовавшись социальными сложностями, они пошли на уличные протесты, но и с этим не справились", — отметила Майя Санду.
На вопрос осталась бы президент Молдовы, вместе с народом, если бы россия напала, она ответила: "Да конечно. Я осталась бы”.
Напомним
Недавно Молдова заявила, что закроет свое воздушное пространство для гражданских самолетов 1 июня по соображениям безопасности во время проведения саммита европейских лидеров, сообщило в четверг управление гражданской авиации страны.