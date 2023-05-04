Молдова закриє повітряний простір для проведення саміту європейських лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Молдова закриє свій повітряний простір для цивільних літаків 1 червня з міркувань безпеки під час проведення саміту європейських лідерів, повідомило у четвер управління цивільної авіації країни, інформує УНН.
Деталі
Молдова очікує, що до 47 глав держав, урядів та інституцій Європейського Союзу візьмуть участь у саміті Європейського політичного співтовариства (EPC), який об'єднує держави-члени ЄС та 17 інших європейських країн.
"Для забезпечення авіаційної безпеки буде заборонено польоти всіх цивільних літаків над усім повітряним простором Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.
Повітряний простір Молдови буде закритий 1 червня і знову відкриється о 7:00 ранку за місцевим часом вранці 2 червня. Польоти будуть дозволені лише офіційними літаками, йдеться у повідомленні.
Заборона на дрони триватиме довше, починаючи з 31 травня.