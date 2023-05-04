Молдова закроет воздушное пространство для проведения саммита европейских лидеров

Детали

Молдова ожидает, что до 47 глав государств, правительств и институтов Европейского Союза примут участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который объединяет государства-члены ЕС и 17 других европейских стран.

"Для обеспечения авиационной безопасности будут запрещены полеты всех гражданских самолетов над всем воздушным пространством Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Воздушное пространство Молдовы будет закрыто 1 июня и вновь откроется в 7:00 утра по местному времени утром 2 июня. Полеты будут разрешены только официальными самолетами, говорится в сообщении.

Запрет на дроны продлится дольше, начиная с 31 мая.