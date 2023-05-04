Молдова закроет воздушное пространство для проведения саммита европейских лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Молдова закроет свое воздушное пространство для гражданских самолетов 1 июня из соображений безопасности во время проведения саммита европейских лидеров, сообщило в четверг управление гражданской авиации страны, информирует УНН.
Детали
Молдова ожидает, что до 47 глав государств, правительств и институтов Европейского Союза примут участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который объединяет государства-члены ЕС и 17 других европейских стран.
"Для обеспечения авиационной безопасности будут запрещены полеты всех гражданских самолетов над всем воздушным пространством Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Воздушное пространство Молдовы будет закрыто 1 июня и вновь откроется в 7:00 утра по местному времени утром 2 июня. Полеты будут разрешены только официальными самолетами, говорится в сообщении.
Запрет на дроны продлится дольше, начиная с 31 мая.