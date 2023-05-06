росія прагне відновити СРСР — президент Молдови

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент Молдови Мая Санду заявила про намір рф відновити Радянський Союз. Про це вона розповіла в інтерв'ю Financial Time, передає УНН.

Цитата

"Росія хоче відновити Радянський Союз, вони хочуть повернутися в минулі часи. Ми цього не хочемо. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – зазначила Санду.

Деталі

Президент Молдови вважає, що росія не дійшла до кордонів її країни завдяки мужності ЗСУ.

Також вона зазначила, що численні спроби рф дестабілізувати ситуацію у Молдові не мали успіху.

"Росія завжди намагалась контролювати Молдову. Коли вони побачили, що більше не можуть шантажувати газом, вдались до інших заходів. Скориставшись соціальними складнощами, вони пішли на вуличні протести, але й з цим не впоралися", — зазначила Мая Санду.

На питання чи залишилась би президент Молдови, разом з народом, якби росія напала, вона відповіла: "Так звичайно. Я залишилася б”.

Нагадаємо

Нещодавно Молдова заявила, що закриє свій повітряний простір для цивільних літаків 1 червня з міркувань безпеки під час проведення саміту європейських лідерів, повідомило у четвер управління цивільної авіації країни.

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