В Молдове Конституционный суд ликвидировал пророссийскую партию "ШОР"

Детали

Судьи Конституционного суда (КС) 19 июня приняли решение по запросу правительства о проверке конституционности партии "Шор". Члены суда пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы.

Решение принято в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи Конституции, который гласит: "партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными".

Председатель КС Николае Рошка сказал, что с момента вынесения этого решения партия "Шор" считается расформированной.

"Ни один из документов этой партии, принятых после вынесения решения, не имеет юридической силы. Министерство юстиции должно сформировать комиссию по ликвидации партии "Шор" для исключения ее из государственного реестра юридических лиц", - сказал он.

Председатель также сообщил, что депутаты этой партии продолжат свой мандат, однако как независимые народные избранники без права на присоединение к другим фракциям. Аналогичная ситуация с представителями партии в органах местного управления всех уровней, включая Гагаузию.

"Списки кандидатов в парламент и местные органы, утвержденные ранее, признаются недействительными с момента вынесения решения. Если есть вакантный мандат, то он остается таковым до конца одиннадцатого созыва парламента", - сказал он.

"Мы не ставим точку. Мы обратимся в ЕСПЧ. Всем своим сторонникам хочу сказать - наша история только начинается. И это решение КС делает нас только сильнее", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, которая находится сейчас под домашним арестом.

Дополнение

Лидер партии "Шор", бизнес-магнат Илан Шор, в апреле заочно увеличили срок заключения до 15 лет в связи с кражей 1 миллиарда долларов из молдавских банков в 2014-2015 годах, что эквивалентно одной восьмой годового объема национального производства. В прошлом году США наложили на Шор санкции за связи с Москвой. Он живет в Израиле, но антиправительственные протесты, возглавляемые его партией, стали постоянным явлением в столице Молдовы в последние месяцы.

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