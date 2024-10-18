Полиция Молдовы заявила, что разоблачила программу, в рамках которой граждан страны доставляли в россию, где тех тренировали для организации общественных беспорядков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по мнению молдавских правоохранителей, обучение для создания беспорядков организовала группа, связанная с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Антикоррупционная прокуратура сейчас проводит расследование нескольких уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в интересах преступного сообщества, - отметил прокурор Виктор Фуртуна.

Издание отмечает, что в рамках разоблаченной программы сотни молдаван доставили в рф для обучения в организации беспорядков. По данным полиции, людей с июня вывозили группами по 20 человек в Россию для тренировок.

Также указано, что недавно в россию поехали более 300 граждан Молдовы. Глава национальной полиции Виорела Чернаутяну рассказал, что целью поездок были якобы культурные мероприятия, а на самом деле - молдаване посещали лагеря, где их обучали организации беспорядков в их стране.

Некоторые из этих людей прошли обучение в лагерях, связанных с частными военными компаниями на территории Боснии и Герцеговины, а также Сербии, - добавил он.

Также глава нацполиции Молдовы сообщил, что сейчас задержали четырех граждан, которые были в таких лагерях.

По словам правоохранителей, у них есть доказательства связи группы с партией Шора.

Напомним

Молдавская полиция заявила, что россия перевела $15 млн 130 тысячам граждан для голосования против вступления в ЕС. Средства переводились через сеть пророссийского олигарха Илана Шора.