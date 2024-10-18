В Молдове заявили, что ее граждан готовили в рф для организации беспорядков
Киев • УНН
Полиция Молдовы заявила о разоблачении программы, по которой граждан страны отправляли в россию для обучения организации беспорядков. Программа связана с пророссийским олигархом Иланом Шором.
Полиция Молдовы заявила, что разоблачила программу, в рамках которой граждан страны доставляли в россию, где тех тренировали для организации общественных беспорядков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по мнению молдавских правоохранителей, обучение для создания беспорядков организовала группа, связанная с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.
Антикоррупционная прокуратура сейчас проводит расследование нескольких уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в интересах преступного сообщества,
Издание отмечает, что в рамках разоблаченной программы сотни молдаван доставили в рф для обучения в организации беспорядков. По данным полиции, людей с июня вывозили группами по 20 человек в Россию для тренировок.
Также указано, что недавно в россию поехали более 300 граждан Молдовы. Глава национальной полиции Виорела Чернаутяну рассказал, что целью поездок были якобы культурные мероприятия, а на самом деле - молдаване посещали лагеря, где их обучали организации беспорядков в их стране.
Некоторые из этих людей прошли обучение в лагерях, связанных с частными военными компаниями на территории Боснии и Герцеговины, а также Сербии,
Также глава нацполиции Молдовы сообщил, что сейчас задержали четырех граждан, которые были в таких лагерях.
По словам правоохранителей, у них есть доказательства связи группы с партией Шора.
Напомним
Молдавская полиция заявила, что россия перевела $15 млн 130 тысячам граждан для голосования против вступления в ЕС. Средства переводились через сеть пророссийского олигарха Илана Шора.