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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Молдове заявили, что ее граждан готовили в рф для организации беспорядков

В Молдове заявили, что ее граждан готовили в рф для организации беспорядков

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 22:04  •  138 просмотра

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Полиция Молдовы заявила о разоблачении программы, по которой граждан страны отправляли в россию для обучения организации беспорядков. Программа связана с пророссийским олигархом Иланом Шором.

Полиция Молдовы заявила, что разоблачила программу, в рамках которой граждан страны доставляли в россию, где тех тренировали для организации общественных беспорядков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по мнению молдавских правоохранителей, обучение для создания беспорядков организовала группа, связанная с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Антикоррупционная прокуратура сейчас проводит расследование нескольких уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в интересах преступного сообщества,

- отметил прокурор Виктор Фуртуна.

Издание отмечает, что в рамках разоблаченной программы сотни молдаван доставили в рф для обучения в организации беспорядков. По данным полиции, людей с июня вывозили группами по 20 человек в Россию для тренировок. 

Также указано, что недавно в россию поехали более 300 граждан Молдовы. Глава национальной полиции Виорела Чернаутяну рассказал, что целью поездок были якобы культурные мероприятия, а на самом деле - молдаване посещали лагеря, где их обучали организации беспорядков в их стране.

Некоторые из этих людей прошли обучение в лагерях, связанных с частными военными компаниями на территории Боснии и Герцеговины, а также Сербии,

- добавил он.

Также глава нацполиции Молдовы сообщил, что сейчас задержали четырех граждан, которые были в таких лагерях.

По словам правоохранителей, у них есть доказательства связи группы с партией Шора.

Напомним

Молдавская полиция заявила, что россия перевела $15 млн 130 тысячам граждан для голосования против вступления в ЕС. Средства переводились через сеть пророссийского олигарха Илана Шора.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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