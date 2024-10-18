У Молдові заявили, що її громадян готували в рф для організації заворушень

Поліція Молдови заявила, що викрила програму, в межах якої громадян країни доставляли до росії, де тих тренували для організації громадських заворушень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зазначається, що на думку молдовських правоохоронців, навчання для створення заворушень організувала група, повʼязана з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

Антикорупційна прокуратура наразі проводить розслідування кількох кримінальних справ, пов'язаних з підготовкою масових заворушень в інтересах злочинного співтовариства, - зазначив прокурор Віктор Фуртуна.

Видання зауважує, що в межах викритої програми сотні молдован доставили до рф для навчання в організації заворушень. За даними поліції, людей з червня вивозили групами з 20 осіб до росії для тренувань.

Також зазначено, що нещодавно до росії поїхали понад 300 громадян Молдови. Глава національної поліції Віорела Чернаутяну розповів, що метою поїздок були нібито культурні заходи, а насправді - молдовани відвідували табори, де їх навчали організації заворушень в їхній країні.

Деякі з цих людей пройшли навчання в таборах, пов'язаних з приватними військовими компаніями на території Боснії та Герцеговини, а також Сербії, - додав він.

Також глава нацполіції Молдови повідомив, що наразі затримали чотирьох громадян, які були в таких таборах.

За словами правоохоронців, у них є докази звʼязку групи з партією Шора.

Нагадаємо

Молдовська поліція заявила, що росія перевела $15 млн 130 тисячам громадян для голосування проти вступу в ЄС. Кошти переказувались через мережу проросійського олігарха Ілана Шора.