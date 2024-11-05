ISW: российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Санду на выборах

российские и прокремлевские агенты начали 4 ноября информационную операцию по дискредитации победы действующего президента Молдовы Майи Санду на президентских выборах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, партия социалистов Республики Молдова назвала политика "нелегитимным президентом".

Молдавский олигарх Илан Шор, который имеет связи с кремлем, заявил российскому государственному телеканалу "россия-24", что молдавская оппозиция имеет "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду.

Прокремлевский бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил информационному агентству ТАСС, что Санду победила только благодаря голосам молдавской диаспоры.

российское информационное пространство, включая российских военных блогеров, повторило слова пророссийской оппозиции Молдовы о том, что выборы в стране контролируются "европейскими бюрократами" и что граждане не имеют никакого влияния на их результат.

В ISW ранее сообщали о систематических усилиях россии по вмешательству в выборы в Молдове и чтобы сорвать проведение референдума о вступлении страны в Европейский Союз и победы Майи Санду,