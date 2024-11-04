Зеленский по телефону лично поздравил Санду с победой на выборах в Молдове: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Майей Санду и поздравил ее с победой на выборах президента Молдовы. Лидеры обсудили евроинтеграцию, Зеленский пригласил Санду посетить Украину, о чем сам сообщил в соцсетях, пишет УНН.

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Провел телефонный разговор с госпожой Президентом Молдовы Майей Санду. Поздравил ее с победой на президентских выборах и от имени украинского народа выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы. Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели - членству в Европейском Союзе. Мы скоординировали дальнейшие шаги, в частности я пригласил Майю Санду в Украину - написал Президент.

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