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Зеленский по телефону лично поздравил Санду с победой на выборах в Молдове: о чем говорили

Зеленский по телефону лично поздравил Санду с победой на выборах в Молдове: о чем говорили

Киев  •  УНН

12:28 • 5941 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с Майей Санду и поздравил ее с победой на выборах. Лидеры обсудили евроинтеграцию и Зеленский пригласил Санду посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Майей Санду и поздравил ее с победой на выборах президента Молдовы. Лидеры обсудили евроинтеграцию, Зеленский пригласил Санду посетить Украину, о чем сам сообщил в соцсетях, пишет УНН.

В Молдове ЦИК посчитала голоса на выборах президента: одержала победу Майя Санду4 ноября 2024, 08:53 • 12322 просмотра

Провел телефонный разговор с госпожой Президентом Молдовы Майей Санду. Поздравил ее с победой на президентских выборах и от имени украинского народа выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы. Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели - членству в Европейском Союзе. Мы скоординировали дальнейшие шаги, в частности я пригласил Майю Санду в Украину

- написал Президент.

Победа Санду в Молдове: в ЦПД СНБО объяснили, почему это важно для Украины4 ноября 2024, 08:58 • 14502 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
maiya-sanduМайя Санду
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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moldovaМолдова