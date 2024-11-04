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Победа Санду в Молдове: в ЦПД СНБО объяснили, почему это важно для Украины

Киев  •  УНН

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО прокомментировал победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, это помешает российским планам по Приднестровью и будет способствовать стратегическому сотрудничеству.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, ее победа отвечает интересам Украины, потому что россия не откроет "путь на Приднестровье" с военной точки зрения, пишет УНН.

Детали

"Хорошо, что победила Санду в Молдове. Ее победа отвечает интересам Украины, потому что россия не откроет "путь на Приднестровье" с военной точки зрения, а также не сможет пока помешать ряду стратегических сотрудничеств", - заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду объявила о своей победе на выборах главы государства. 

ЦИК обнародовала предварительные результаты подсчета голосов во втором туре президентских выборов, согласно которым победу одержала нынешний президент Молдовы Майя Санду.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
maiya-sanduМайя Санду
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moldovaМолдова