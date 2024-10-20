Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.

Детали

На данный момент, оперируя результатами подсчета более 70% голосов, Санду поддержали 36% избирателей. Впрочем за, поддерживаемого пророссийскими оппозиционными партиями, Александра Стоянога проголосовали 29%.

На референдуме о евроинтеграции страны 55,31% граждан выступили против, а 44,69% - за.

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