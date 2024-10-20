Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы
Киев • УНН
По результатам подсчета 70% голосов, Майя Санду получила 36% поддержки избирателей, опережая Александра Стоянога с 29%. На референдуме о евроинтеграции 55,31% граждан проголосовали против.
Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
Детали
На данный момент, оперируя результатами подсчета более 70% голосов, Санду поддержали 36% избирателей. Впрочем за, поддерживаемого пророссийскими оппозиционными партиями, Александра Стоянога проголосовали 29%.
На референдуме о евроинтеграции страны 55,31% граждан выступили против, а 44,69% - за.
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