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Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы

Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 20:51  •  2165 просмотра

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По результатам подсчета 70% голосов, Майя Санду получила 36% поддержки избирателей, опережая Александра Стоянога с 29%. На референдуме о евроинтеграции 55,31% граждан проголосовали против.

Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.

Детали

На данный момент, оперируя результатами подсчета более 70% голосов, Санду поддержали 36% избирателей. Впрочем за, поддерживаемого пророссийскими оппозиционными партиями, Александра Стоянога проголосовали 29%.

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На референдуме о евроинтеграции страны 55,31% граждан выступили против, а 44,69% - за.

В Молдове выбирают президента и закрепляют курс на ЕС20 октября 2024, 03:18 • 19722 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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