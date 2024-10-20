Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови
Київ • УНН
За результатами підрахунку 70% голосів, Майя Санду отримала 36% підтримки виборців, випереджаючи Олександра Стоянога з 29%. На референдумі про євроінтеграцію 55,31% громадян проголосували проти.
Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.
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На даний момент, оперуючи результатами підрахунку понад 70% голосів, Санду підтримали 36% виборців. Втім за, підтримуваного проросійськими опозиційними партіями, Олександра Стоянога проголосували 29%.
На референдумі про євроінтеграцію країни 55,31% громадян виступили проти, а 44,69% - за.
У Молдові обирають президента та закріплюють курс на ЄС20.10.24, 06:18 • 22160 переглядiв