Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 12111 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 13410 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 14767 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 16309 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16529 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17039 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 32036 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15762 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16275 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Обсяг транзакцій російського стейблкоїна A7A5 перевищив 100 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 440 перегляди

російський цифровий актив A7A5, створений для обходу санкцій, досяг 100 мільярдів доларів обсягу транзакцій. Проте попит на токен знижується через посилення санкцій ЄС.

Обсяг транзакцій російського стейблкоїна A7A5 перевищив 100 мільярдів доларів

російський цифровий актив A7A5, створений для обходу міжнародних фінансових обмежень, продемонстрував стрімке зростання активності протягом першого року роботи. Попри значні обсяги торгів, наразі спостерігається зниження попиту на токен через посилення санкційного тиску з боку Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними аналітичної компанії Elliptic, стейблкоїн A7A5, що функціонує в мережах Ethereum та Tron, залучив понад 41 300 унікальних користувачів. Загальний обсяг торгів сягнув 17,3 мільярда доларів, а сукупна вартість усіх операцій з моменту запуску перетнула позначку в 100 мільярдів доларів. Проте останнім часом щоденні обсяги впали з пікових 1,5 мільярда доларів до 500 мільйонів доларів.

Вплив європейських санкцій

Падіння активності пов’язують із санкціями ЄС, які набули чинності у листопаді 2025 року. Ці заходи забороняють будь-яким європейським організаціям брати участь у транзакціях із токеном.

Гроші перемагають страх: нові грецькі танкери приєдналися до експорту нафти з рф22.01.26, 07:15 • 7210 переглядiв

Через це актив стикнувся з проблемою низької ліквідності. Як зазначають експерти Elliptic, спроби розробників вивести A7A5 на нові криптобіржі будуть ускладнені через небажання торгових майданчиків потрапляти під вторинні санкції.

Розробники та механізми обходу обмежень

Токен A7A5 є спільним проектом компанії A7, пов’язаної з молдавським банкіром-втікачем Іланом Шором, та російського державного "Промзв'язбанку". Структури Шора допомагають російському бізнесу здійснювати транскордонні платежі, які блокуються західними банками. У цих схемах також задіяна російська криптобіржа Garantex, що дозволяє конвертувати цифрові активи для розрахунків із міжнародними контрагентами. 

У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціями21.01.26, 14:22 • 9448 переглядiв

Степан Гафтко

