Обсяг транзакцій російського стейблкоїна A7A5 перевищив 100 мільярдів доларів

російський цифровий актив A7A5, створений для обходу міжнародних фінансових обмежень, продемонстрував стрімке зростання активності протягом першого року роботи. Попри значні обсяги торгів, наразі спостерігається зниження попиту на токен через посилення санкційного тиску з боку Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними аналітичної компанії Elliptic, стейблкоїн A7A5, що функціонує в мережах Ethereum та Tron, залучив понад 41 300 унікальних користувачів. Загальний обсяг торгів сягнув 17,3 мільярда доларів, а сукупна вартість усіх операцій з моменту запуску перетнула позначку в 100 мільярдів доларів. Проте останнім часом щоденні обсяги впали з пікових 1,5 мільярда доларів до 500 мільйонів доларів.

Вплив європейських санкцій

Падіння активності пов’язують із санкціями ЄС, які набули чинності у листопаді 2025 року. Ці заходи забороняють будь-яким європейським організаціям брати участь у транзакціях із токеном.

Через це актив стикнувся з проблемою низької ліквідності. Як зазначають експерти Elliptic, спроби розробників вивести A7A5 на нові криптобіржі будуть ускладнені через небажання торгових майданчиків потрапляти під вторинні санкції.

Розробники та механізми обходу обмежень

Токен A7A5 є спільним проектом компанії A7, пов’язаної з молдавським банкіром-втікачем Іланом Шором, та російського державного "Промзв'язбанку". Структури Шора допомагають російському бізнесу здійснювати транскордонні платежі, які блокуються західними банками. У цих схемах також задіяна російська криптобіржа Garantex, що дозволяє конвертувати цифрові активи для розрахунків із міжнародними контрагентами.

