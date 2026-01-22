Гроші перемагають страх: нові грецькі танкери приєдналися до експорту нафти з рф

На тлі рекордного зростання вартості фрахту наприкінці 2025 – на початку 2026 року грецькі судновласники почали залучати до перевезень російської нафти абсолютно нові судна. Це стало рідкісним явищем, адже зазвичай цей ринок обслуговує "тіньовий флот" зі старих танкерів, термін експлуатації яких добігає кінця. Проте надвисокі прибутки змусили провідні компанії Dynacom Tankers Management Ltd. та Capital Ship Management Corp. ризикнути репутацією та залучити до торгівлі три судна, яким менше року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Стрімке зростання ставок фрахту було спровоковане жорсткими діями США та Євросоюзу, які внесли до чорних списків сотні танкерів, пов’язаних із російською торгівлею. Це створило значний дефіцит доступних суден.

Згідно з даними Argus Media, вартість транспортування нафти сорту Urals із портів Балтики до Індії зросла до понад 60 доларів за тонну – найвищого показника за останні два роки. Для порівняння, на початку 2025 року ця ціна становила близько 25 доларів.

Ризики та легальні "лазівки"

Перевезення російської нафти не є повністю незаконним, якщо її ціна не перевищує встановлену G7 "цінову межу". Наразі санкції призвели до падіння цін на російську сировину, що створило своєрідний буфер від порушення обмежень і дало європейським компаніям впевненість для роботи. Водночас аналітики компанії Vortexa наголошують, що ризики залишаються високими.

Попри це, дефіцит танкерів (яких у легальному сегменті залишилося близько 53 одиниць) продовжує штовхати ціни вгору. Ситуація ускладнюється й атаками дронів у Чорному морі, де в січні 2026 року постраждали кілька грецьких суден, що прямували до російських терміналів.

