21 січня, 22:20 • 5872 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 14602 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 20359 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 32001 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 22119 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 34889 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36990 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21081 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21928 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39838 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гроші перемагають страх: нові грецькі танкери приєдналися до експорту нафти з рф

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Грецькі судновласники залучають нові танкери для перевезення російської нафти через рекордне зростання вартості фрахту. Це відбувається на тлі санкцій США та ЄС, які спричинили дефіцит суден.

Гроші перемагають страх: нові грецькі танкери приєдналися до експорту нафти з рф

На тлі рекордного зростання вартості фрахту наприкінці 2025 – на початку 2026 року грецькі судновласники почали залучати до перевезень російської нафти абсолютно нові судна. Це стало рідкісним явищем, адже зазвичай цей ринок обслуговує "тіньовий флот" зі старих танкерів, термін експлуатації яких добігає кінця. Проте надвисокі прибутки змусили провідні компанії Dynacom Tankers Management Ltd. та Capital Ship Management Corp. ризикнути репутацією та залучити до торгівлі три судна, яким менше року. Про це повідомляє  Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Стрімке зростання ставок фрахту було спровоковане жорсткими діями США та Євросоюзу, які внесли до чорних списків сотні танкерів, пов’язаних із російською торгівлею. Це створило значний дефіцит доступних суден.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 2048 переглядiв

Згідно з даними Argus Media, вартість транспортування нафти сорту Urals із портів Балтики до Індії зросла до понад 60 доларів за тонну – найвищого показника за останні два роки. Для порівняння, на початку 2025 року ця ціна становила близько 25 доларів.

Ризики та легальні "лазівки"

Перевезення російської нафти не є повністю незаконним, якщо її ціна не перевищує встановлену G7 "цінову межу". Наразі санкції призвели до падіння цін на російську сировину, що створило своєрідний буфер від порушення обмежень і дало європейським компаніям впевненість для роботи. Водночас аналітики компанії Vortexa наголошують, що ризики залишаються високими.

Попри це, дефіцит танкерів (яких у легальному сегменті залишилося близько 53 одиниць) продовжує штовхати ціни вгору. Ситуація ускладнюється й атаками дронів у Чорному морі, де в січні 2026 року постраждали кілька грецьких суден, що прямували до російських терміналів. 

Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22.01.26, 06:58 • 956 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Bloomberg
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки