Деньги побеждают страх: новые греческие танкеры присоединились к экспорту нефти из рф

На фоне рекордного роста стоимости фрахта в конце 2025 – начале 2026 года греческие судовладельцы начали привлекать к перевозкам российской нефти совершенно новые суда. Это стало редким явлением, ведь обычно этот рынок обслуживает "теневой флот" из старых танкеров, срок эксплуатации которых подходит к концу. Однако сверхвысокие прибыли заставили ведущие компании Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. рискнуть репутацией и привлечь к торговле три судна, которым меньше года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стремительный рост ставок фрахта был спровоцирован жесткими действиями США и Евросоюза, которые внесли в черные списки сотни танкеров, связанных с российской торговлей. Это создало значительный дефицит доступных судов.

Согласно данным Argus Media, стоимость транспортировки нефти сорта Urals из портов Балтики в Индию выросла до более чем 60 долларов за тонну – самого высокого показателя за последние два года. Для сравнения, в начале 2025 года эта цена составляла около 25 долларов.

Риски и легальные "лазейки"

Перевозка российской нефти не является полностью незаконной, если ее цена не превышает установленный G7 "ценовой предел". Сейчас санкции привели к падению цен на российское сырье, что создало своеобразный буфер от нарушения ограничений и дало европейским компаниям уверенность для работы. В то же время аналитики компании Vortexa отмечают, что риски остаются высокими.

Несмотря на это, дефицит танкеров (которых в легальном сегменте осталось около 53 единиц) продолжает толкать цены вверх. Ситуация усложняется и атаками дронов в Черном море, где в январе 2026 года пострадали несколько греческих судов, направлявшихся к российским терминалам.

