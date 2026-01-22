Деньги побеждают страх: новые греческие танкеры присоединились к экспорту нефти из рф
Греческие судовладельцы привлекают новые танкеры для перевозки российской нефти из-за рекордного роста стоимости фрахта. Это происходит на фоне санкций США и ЕС, которые вызвали дефицит судов.
На фоне рекордного роста стоимости фрахта в конце 2025 – начале 2026 года греческие судовладельцы начали привлекать к перевозкам российской нефти совершенно новые суда. Это стало редким явлением, ведь обычно этот рынок обслуживает "теневой флот" из старых танкеров, срок эксплуатации которых подходит к концу. Однако сверхвысокие прибыли заставили ведущие компании Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. рискнуть репутацией и привлечь к торговле три судна, которым меньше года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Стремительный рост ставок фрахта был спровоцирован жесткими действиями США и Евросоюза, которые внесли в черные списки сотни танкеров, связанных с российской торговлей. Это создало значительный дефицит доступных судов.
Согласно данным Argus Media, стоимость транспортировки нефти сорта Urals из портов Балтики в Индию выросла до более чем 60 долларов за тонну – самого высокого показателя за последние два года. Для сравнения, в начале 2025 года эта цена составляла около 25 долларов.
Риски и легальные "лазейки"
Перевозка российской нефти не является полностью незаконной, если ее цена не превышает установленный G7 "ценовой предел". Сейчас санкции привели к падению цен на российское сырье, что создало своеобразный буфер от нарушения ограничений и дало европейским компаниям уверенность для работы. В то же время аналитики компании Vortexa отмечают, что риски остаются высокими.
Несмотря на это, дефицит танкеров (которых в легальном сегменте осталось около 53 единиц) продолжает толкать цены вверх. Ситуация усложняется и атаками дронов в Черном море, где в январе 2026 года пострадали несколько греческих судов, направлявшихся к российским терминалам.
