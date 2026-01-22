$43.180.08
21 января, 22:20 • 5836 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 14551 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 20319 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 31939 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 22091 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 34857 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36969 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21076 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21925 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39835 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Деньги побеждают страх: новые греческие танкеры присоединились к экспорту нефти из рф

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Греческие судовладельцы привлекают новые танкеры для перевозки российской нефти из-за рекордного роста стоимости фрахта. Это происходит на фоне санкций США и ЕС, которые вызвали дефицит судов.

Деньги побеждают страх: новые греческие танкеры присоединились к экспорту нефти из рф

На фоне рекордного роста стоимости фрахта в конце 2025 – начале 2026 года греческие судовладельцы начали привлекать к перевозкам российской нефти совершенно новые суда. Это стало редким явлением, ведь обычно этот рынок обслуживает "теневой флот" из старых танкеров, срок эксплуатации которых подходит к концу. Однако сверхвысокие прибыли заставили ведущие компании Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. рискнуть репутацией и привлечь к торговле три судна, которым меньше года. Об этом сообщает  Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стремительный рост ставок фрахта был спровоцирован жесткими действиями США и Евросоюза, которые внесли в черные списки сотни танкеров, связанных с российской торговлей. Это создало значительный дефицит доступных судов.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 2028 просмотров

Согласно данным Argus Media, стоимость транспортировки нефти сорта Urals из портов Балтики в Индию выросла до более чем 60 долларов за тонну – самого высокого показателя за последние два года. Для сравнения, в начале 2025 года эта цена составляла около 25 долларов.

Риски и легальные "лазейки"

Перевозка российской нефти не является полностью незаконной, если ее цена не превышает установленный G7 "ценовой предел". Сейчас санкции привели к падению цен на российское сырье, что создало своеобразный буфер от нарушения ограничений и дало европейским компаниям уверенность для работы. В то же время аналитики компании Vortexa отмечают, что риски остаются высокими.

Несмотря на это, дефицит танкеров (которых в легальном сегменте осталось около 53 единиц) продолжает толкать цены вверх. Ситуация усложняется и атаками дронов в Черном море, где в январе 2026 года пострадали несколько греческих судов, направлявшихся к российским терминалам. 

Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22.01.26, 06:58 • 874 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Соединённые Штаты