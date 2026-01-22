Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы

Мировые цены на нефть продемонстрировали уверенный рост в четверг, 22 января. Основным драйвером рынка стало заявление президента США Дональда Трампа об отмене планов по введению 25% пошлин на товары европейских союзников. Это решение, принятое после достижения "рамочного соглашения" по Гренландии, сняло напряженность в торговых отношениях и улучшило прогнозы глобального экономического роста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро четверга цена на нефть марки Brent выросла на 0,14% и достигла 65,33 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,21%, торгуясь на уровне 60,75 доллара за баррель. Помимо политического фактора, поддержку ценам оказали:

Остановка добычи в Казахстане: из-за серьезных проблем с электроснабжением временно приостановлена работа на месторождениях Тенгиз и Королев, что сократило мировое предложение.

Позитивные прогнозы: аналитики обновили ожидания по спросу на энергоносители в 2026 году в сторону увеличения, что добавило инвесторам оптимизма.

Влияние деэскалации на энергетику

Мирная риторика в отношении Арктического региона позволила рынку отойти от волатильности начала недели. Снижение геополитических рисков способствовало стабилизации цен, которые ранее стремительно росли на фоне угроз торговой войны. Специалисты отмечают, что текущее укрепление стоимости "черного золота" является логичной реакцией на восстановление экономической уверенности в отношениях между США и ЕС.

