21 января, 22:20 • 6136 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 14912 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 20550 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 32304 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 22247 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 35047 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 37125 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21097 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21944 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39858 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Кличко назвал сроки подачи тепла в дома столицы, дважды остававшиеся без отопления21 января, 19:30 • 4574 просмотра
Глава краснодарского края рф сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре21 января, 19:47 • 3652 просмотра
Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21 января, 20:02 • 4518 просмотра
"Прошел конкурсный отбор": адвокат Шевчук объяснил, как попал в комиссию по избранию заместителя руководителя САП21 января, 20:27 • 3958 просмотра
Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков21 января, 20:53 • 3450 просмотра
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Мировые цены на нефть выросли 22 января после заявления Трампа об отмене пошлин на европейские товары. Brent достигла $65,33, WTI – $60,75 за баррель.

Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы

Мировые цены на нефть продемонстрировали уверенный рост в четверг, 22 января. Основным драйвером рынка стало заявление президента США Дональда Трампа об отмене планов по введению 25% пошлин на товары европейских союзников. Это решение, принятое после достижения "рамочного соглашения" по Гренландии, сняло напряженность в торговых отношениях и улучшило прогнозы глобального экономического роста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро четверга цена на нефть марки Brent выросла на 0,14% и достигла 65,33 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,21%, торгуясь на уровне 60,75 доллара за баррель. Помимо политического фактора, поддержку ценам оказали:

  • Остановка добычи в Казахстане: из-за серьезных проблем с электроснабжением временно приостановлена работа на месторождениях Тенгиз и Королев, что сократило мировое предложение.
    • Позитивные прогнозы: аналитики обновили ожидания по спросу на энергоносители в 2026 году в сторону увеличения, что добавило инвесторам оптимизма.

      Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 2126 просмотров

      Влияние деэскалации на энергетику

      Мирная риторика в отношении Арктического региона позволила рынку отойти от волатильности начала недели. Снижение геополитических рисков способствовало стабилизации цен, которые ранее стремительно росли на фоне угроз торговой войны. Специалисты отмечают, что текущее укрепление стоимости "черного золота" является логичной реакцией на восстановление экономической уверенности в отношениях между США и ЕС. 

      Уолл-стрит празднует: рынки взлетели после отмены Трампом тарифов для Европы22.01.26, 04:00 • 1596 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
