Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи

Світові ціни на нафту продемонстрували впевнене зростання у четвер, 22 січня. Основним драйвером ринку стала заява президента США Дональда Трампа про скасування планів щодо запровадження 25% мит на товари європейських союзників. Це рішення, прийняте після досягнення "рамкової угоди" щодо Гренландії, зняло напруженість у торговельних відносинах та покращило прогнози глобального економічного зростання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок четверга ціна на нафту марки Brent зросла на 0,14% і досягла 65,33 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,21%, торгуючись на рівні 60,75 долара за барель. Окрім політичного фактора, підтримку цінам надали:

Зупинка видобутку в Казахстані: через серйозні проблеми з електропостачанням тимчасово призупинено роботу на родовищах Тенгіз і Корольов, що скоротило світову пропозицію.

Позитивні прогнози: аналітики оновили очікування щодо попиту на енергоносії у 2026 році в бік збільшення, що додало інвесторам оптимізму.

Вплив деескалації на енергетику

Мирна риторика щодо Арктичного регіону дозволила ринку відійти від волатильності початку тижня. Зниження геополітичних ризиків сприяло стабілізації цін, які раніше стрімко зростали на фоні погроз торгової війни. Фахівці зазначають, що поточне зміцнення вартості "чорного золота" є логічною реакцією на відновлення економічної впевненості у відносинах між США та ЄС.

