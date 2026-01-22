Объем транзакций российского стейблкоина A7A5 превысил 100 миллиардов долларов

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 2532 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 10557 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 12321 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 13762 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 15720 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16369 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16924 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31563 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16256 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.1м/с
90%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 7314 просмотра
Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос22 января, 13:37 • 4288 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22 января, 13:45 • 10506 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 16084 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 10605 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 10673 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 16152 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31563 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 24467 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 78406 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 2888 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26449 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23192 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 28098 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66975 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
R-360 Нептун
Дипломатка

Объем транзакций российского стейблкоина A7A5 превысил 100 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

российский цифровой актив A7A5, созданный для обхода санкций, достиг 100 миллиардов долларов объема транзакций. Однако спрос на токен снижается из-за ужесточения санкций ЕС.

Объем транзакций российского стейблкоина A7A5 превысил 100 миллиардов долларов

российский цифровой актив A7A5, созданный для обхода международных финансовых ограничений, продемонстрировал стремительный рост активности в течение первого года работы. Несмотря на значительные объемы торгов, в настоящее время наблюдается снижение спроса на токен из-за усиления санкционного давления со стороны Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным аналитической компании Elliptic, стейблкоин A7A5, функционирующий в сетях Ethereum и Tron, привлек более 41 300 уникальных пользователей. Общий объем торгов достиг 17,3 миллиарда долларов, а совокупная стоимость всех операций с момента запуска пересекла отметку в 100 миллиардов долларов. Однако в последнее время ежедневные объемы упали с пиковых 1,5 миллиарда долларов до 500 миллионов долларов.

Влияние европейских санкций

Падение активности связывают с санкциями ЕС, которые вступили в силу в ноябре 2025 года. Эти меры запрещают любым европейским организациям участвовать в транзакциях с токеном.

Деньги побеждают страх: новые греческие танкеры присоединились к экспорту нефти из рф22.01.26, 07:15 • 7178 просмотров

Из-за этого актив столкнулся с проблемой низкой ликвидности. Как отмечают эксперты Elliptic, попытки разработчиков вывести A7A5 на новые криптобиржи будут затруднены из-за нежелания торговых площадок попадать под вторичные санкции.

Разработчики и механизмы обхода ограничений

Токен A7A5 является совместным проектом компании A7, связанной с молдавским банкиром-беглецом Иланом Шором, и российского государственного "Промсвязьбанка". Структуры Шора помогают российскому бизнесу осуществлять трансграничные платежи, которые блокируются западными банками. В этих схемах также задействована российская криптобиржа Garantex, что позволяет конвертировать цифровые активы для расчетов с международными контрагентами. 

В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями21.01.26, 14:22 • 9446 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Ethereum
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Илан Шор