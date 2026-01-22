Объем транзакций российского стейблкоина A7A5 превысил 100 миллиардов долларов

российский цифровой актив A7A5, созданный для обхода международных финансовых ограничений, продемонстрировал стремительный рост активности в течение первого года работы. Несмотря на значительные объемы торгов, в настоящее время наблюдается снижение спроса на токен из-за усиления санкционного давления со стороны Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным аналитической компании Elliptic, стейблкоин A7A5, функционирующий в сетях Ethereum и Tron, привлек более 41 300 уникальных пользователей. Общий объем торгов достиг 17,3 миллиарда долларов, а совокупная стоимость всех операций с момента запуска пересекла отметку в 100 миллиардов долларов. Однако в последнее время ежедневные объемы упали с пиковых 1,5 миллиарда долларов до 500 миллионов долларов.

Влияние европейских санкций

Падение активности связывают с санкциями ЕС, которые вступили в силу в ноябре 2025 года. Эти меры запрещают любым европейским организациям участвовать в транзакциях с токеном.

Из-за этого актив столкнулся с проблемой низкой ликвидности. Как отмечают эксперты Elliptic, попытки разработчиков вывести A7A5 на новые криптобиржи будут затруднены из-за нежелания торговых площадок попадать под вторичные санкции.

Разработчики и механизмы обхода ограничений

Токен A7A5 является совместным проектом компании A7, связанной с молдавским банкиром-беглецом Иланом Шором, и российского государственного "Промсвязьбанка". Структуры Шора помогают российскому бизнесу осуществлять трансграничные платежи, которые блокируются западными банками. В этих схемах также задействована российская криптобиржа Garantex, что позволяет конвертировать цифровые активы для расчетов с международными контрагентами.

