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Провідна проєвропейська партія Молдови зберігає лідерство перед вирішальними виборами - опитування

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Партія дії та солідарності Молдови на чолі з Доріном Речаном лідирує в опитуваннях, набираючи близько 40% голосів, що відповідає 49 місцям у парламенті. Цього недостатньо для абсолютної більшості, партії не вистачає двох голосів.

Провідна проєвропейська партія Молдови зберігає лідерство перед вирішальними виборами - опитування

Партія дії та солідарності в Молдові лідирує в новому опитуванні громадської думки напередодні парламентських виборів 28 вересня, які можуть визначити майбутній курс країни - зокрема, її прагнення до вступу в ЄС. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Попри високу підтримку, проєвропейським силам може не вистачити кількох голосів до парламентської більшості. 

Згідно з опитуванням iData, опублікованим HotNews у понеділок, Партія дії та солідарності прем'єр-міністра Доріна Речана отримає приблизно 40% голосів або 49 місць у парламенті, якщо вибори відбудуться наступної неділі".

Як вказано, цього не достатньо - не вистачає двох голосів для отримання більшості в законодавчому органі Молдови. Партія колишнього проросійського президента Ігоря Додона, згідно з опитуваннями, посяде друге місце з приблизно 16%, а партія олігарха-втікача Ілана Шора, який також підтримує тісні зв'язки з москвою, отримає 15%.

Доповнення

Опитування iData було проведене серед 1015 респондентів у червні та має похибку приблизно 3 %. Однак в опитуванні не опитали велику, переважно проєвропейську діаспору країни, а також громадян, які проживають у Придністров'ї.

Нагадаємо

Парламент Молдови ухвалив рішення про проведення дострокових виборів 28 вересня. Очікується напружена боротьба за вплив між прозахідною PAS та коаліцією на чолі зі Стояногло.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
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