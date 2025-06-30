Провідна проєвропейська партія Молдови зберігає лідерство перед вирішальними виборами - опитування
Київ • УНН
Партія дії та солідарності Молдови на чолі з Доріном Речаном лідирує в опитуваннях, набираючи близько 40% голосів, що відповідає 49 місцям у парламенті. Цього недостатньо для абсолютної більшості, партії не вистачає двох голосів.
Партія дії та солідарності в Молдові лідирує в новому опитуванні громадської думки напередодні парламентських виборів 28 вересня, які можуть визначити майбутній курс країни - зокрема, її прагнення до вступу в ЄС. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Попри високу підтримку, проєвропейським силам може не вистачити кількох голосів до парламентської більшості.
Згідно з опитуванням iData, опублікованим HotNews у понеділок, Партія дії та солідарності прем'єр-міністра Доріна Речана отримає приблизно 40% голосів або 49 місць у парламенті, якщо вибори відбудуться наступної неділі".
Як вказано, цього не достатньо - не вистачає двох голосів для отримання більшості в законодавчому органі Молдови. Партія колишнього проросійського президента Ігоря Додона, згідно з опитуваннями, посяде друге місце з приблизно 16%, а партія олігарха-втікача Ілана Шора, який також підтримує тісні зв'язки з москвою, отримає 15%.
Доповнення
Опитування iData було проведене серед 1015 респондентів у червні та має похибку приблизно 3 %. Однак в опитуванні не опитали велику, переважно проєвропейську діаспору країни, а також громадян, які проживають у Придністров'ї.
Нагадаємо
Парламент Молдови ухвалив рішення про проведення дострокових виборів 28 вересня. Очікується напружена боротьба за вплив між прозахідною PAS та коаліцією на чолі зі Стояногло.