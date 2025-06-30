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Ведущая проевропейская партия Молдовы сохраняет лидерство перед решающими выборами - опрос

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Партия действия и солидарности Молдовы во главе с Дорином Речаном лидирует в опросах, набирая около 40% голосов, что соответствует 49 местам в парламенте. Этого недостаточно для абсолютного большинства, партии не хватает двух голосов.

Ведущая проевропейская партия Молдовы сохраняет лидерство перед решающими выборами - опрос

Партия действия и солидарности в Молдове лидирует в новом опросе общественного мнения накануне парламентских выборов 28 сентября, которые могут определить будущий курс страны - в частности, ее стремление к вступлению в ЕС. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Несмотря на высокую поддержку, проевропейским силам может не хватить нескольких голосов до парламентского большинства. 

Согласно опросу iData, опубликованному HotNews в понедельник, Партия действия и солидарности премьер-министра Дорина Речана получит примерно 40% голосов или 49 мест в парламенте, если выборы состоятся в следующее воскресенье".

Как указано, этого недостаточно - не хватает двух голосов для получения большинства в законодательном органе Молдовы. Партия бывшего пророссийского президента Игоря Додона, согласно опросам, займет второе место с примерно 16%, а партия олигарха-беглеца Илана Шора, который также поддерживает тесные связи с Москвой, получит 15%.

Дополнения

Опрос iData был проведен среди 1015 респондентов в июне и имеет погрешность примерно 3 %. Однако в опросе не опрошены представители большой, преимущественно проевропейской диаспоры страны, а также граждане, проживающие в Приднестровье.

Напомним

Парламент Молдовы принял решение о проведении досрочных выборов 28 сентября. Ожидается напряженная борьба за влияние между прозападной PAS и коалицией во главе со Стояногло.

Алена Уткина

Алена Уткина

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