Парламент Молдови призначив парламентські вибори на 28 вересня

Парламент Молдови ухвалив рішення про проведення дострокових парламентських виборів 28 вересня цього року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.



Деталі

Як повідомляє ЗМІ, очікується, що ці вибори стануть випробуванням для прозахідної партії "Дія і солідарність" (PAS), яку підтримує президентка Майя Санду. Аналітики прогнозують напружену боротьбу, яка може значно скоротити вплив PAS у законодавчому органі.

Санду прагне прийняти Молдову до Європейського Союзу і віддалитися від москви, яка раніше правила цією невеликою східноєвропейською країною, затиснутою між Україною і Румунією.

Молдова активізує розслідування щодо проросійських політичних структур

Александр Стояногло, колишній генеральний прокурор, який виявився ближчим, ніж очікувалося, до зміщення Санду на президентських виборах торік, очолює коаліцію з трьох партій, щоб кинути виклик більшості PAS.

Стояногло з невеликим відривом програв у другому турі виборів, виступаючи за збалансовану зовнішню політику, орієнтовану як на росію, так і на Захід.

У четвер 57 законодавців підтримали пропозицію про проведення виборів 28 вересня, 32 утрималися.

Нагадаємо

24 грудня, президентка Молдови Мая Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном. Під час урочистої церемонії Санду вказала, що чотири роки тому обіцяла кращі часи для громадян країн, але "часи виявилися важкими".