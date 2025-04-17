Парламент Молдови призначив парламентські вибори на 28 вересня

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
Ексклюзив
13:28 • 5024 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
13:06 • 11979 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

13:01 • 14080 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
12:16 • 17379 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

11:35 • 23464 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
09:48 • 38233 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 49846 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 65031 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Ексклюзив
17 квітня, 05:54 • 84486 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну

16 квітня, 11:59 • 113687 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
6м/с
27%
Популярнi новини

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

17 квітня, 03:57 • 52857 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 86376 перегляди

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

17 квітня, 06:42 • 43578 перегляди

Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

08:50 • 34131 перегляди

Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

09:00 • 37348 перегляди
Публікації

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

13:35 • 4464 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

12:47 • 14362 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 84486 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 87115 перегляди

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 97500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

13:03 • 3482 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

09:32 • 14353 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 111351 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 53721 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 53424 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Парламент Молдови призначив парламентські вибори на 28 вересня

Київ • УНН

 • 5010 перегляди

Парламент Молдови ухвалив рішення про проведення дострокових виборів 28 вересня. Очікується напружена боротьба за вплив між прозахідною PAS та коаліцією на чолі зі Стояногло.

Парламент Молдови призначив парламентські вибори на 28 вересня

Парламент Молдови ухвалив рішення про проведення дострокових парламентських виборів 28 вересня цього року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, очікується, що ці вибори стануть випробуванням для прозахідної партії "Дія і солідарність" (PAS), яку підтримує президентка Майя Санду. Аналітики прогнозують напружену боротьбу, яка може значно скоротити вплив PAS у законодавчому органі.

Санду прагне прийняти Молдову до Європейського Союзу і віддалитися від москви, яка раніше правила цією невеликою східноєвропейською країною, затиснутою між Україною і Румунією.

Молдова активізує розслідування щодо проросійських політичних структур28.03.25, 03:40 • 14736 переглядiв

Александр Стояногло, колишній генеральний прокурор, який виявився ближчим, ніж очікувалося, до зміщення Санду на президентських виборах торік, очолює коаліцію з трьох партій, щоб кинути виклик більшості PAS.

Стояногло з невеликим відривом програв у другому турі виборів, виступаючи за збалансовану зовнішню політику, орієнтовану як на росію, так і на Захід.

У четвер 57 законодавців підтримали пропозицію про проведення виборів 28 вересня, 32 утрималися.

Нагадаємо

24 грудня, президентка Молдови Мая Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном. Під час урочистої церемонії Санду вказала, що чотири роки тому обіцяла кращі часи для громадян країн, але "часи виявилися важкими".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Майя Санду
Європейський Союз
Румунія
Україна
Молдова
Brent
$66.76
Bitcoin
$84,772.90
S&P 500
$5,295.75
Tesla
$243.59
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,341.81
Ethereum
$1,600.98