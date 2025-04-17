Парламент Молдовы принял решение о проведении досрочных парламентских выборов 28 сентября этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.



Детали

Как сообщает СМИ, ожидается, что эти выборы станут испытанием для прозападной партии "Действие и солидарность" (PAS), которую поддерживает президент Майя Санду. Аналитики прогнозируют напряженную борьбу, которая может значительно сократить влияние PAS в законодательном органе.

Санду стремится принять Молдову в Европейский Союз и отдалиться от москвы, которая ранее правила этой небольшой восточноевропейской страной, зажатой между Украиной и Румынией.

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Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, который оказался ближе, чем ожидалось, к смещению Санду на президентских выборах в прошлом году, возглавляет коалицию из трех партий, чтобы бросить вызов большинству PAS.

Стояногло с небольшим отрывом проиграл во втором туре выборов, выступая за сбалансированную внешнюю политику, ориентированную как на россию, так и на Запад.

В четверг 57 законодателей поддержали предложение о проведении выборов 28 сентября, 32 воздержались.

Напомним

24 декабря, президент Молдовы Майя Санду принесла присягу перед своим вторым президентским сроком. Во время торжественной церемонии Санду указала, что четыре года назад обещала лучшие времена для граждан стран, но "времена оказались тяжелыми".