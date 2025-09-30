В ЦПД отреагировали на аккаунты с пророссийскими нарративами перед выборами в Чехии
Накануне парламентских выборов в Чехии выявлено около 300 аккаунтов, распространявших выгодные России нарративы, преимущественно в TikTok. Их деятельность координировалась автоматизированными ботами, что свидетельствует о возможной работе «фабрики троллей» РФ.
Накануне парламентских выборов в Чехии было обнаружено около 300 аккаунтов, которые распространяли выгодные россии нарративы с целью повлиять на результаты голосования. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Подробности
Больше всего таких аккаунтов зарегистрировано в сети TikTok. Они были взаимосвязаны между собой, комментировали и репостили публикации друг друга, искусственно увеличивая охват. По данным Центра, их деятельность координировалась автоматизированными ботами и может быть частью работы так называемой "фабрики троллей" рф.
В ведомстве отмечают, что россия продолжает активно применять информационное влияние в восточноевропейских странах для продвижения пророссийских и евроскептических политических сил.
Аналогичные попытки ранее фиксировались в Молдове. Такие действия являются элементом масштабного плана москвы по дестабилизации ситуации в регионе и навязыванию собственных политических сценариев.
Напомним
Ранее местные издания уже отмечали, что за неделю до выборов в сети появилось почти 300 профилей, которые систематически распространяют пророссийские идеи - от прославления владимира путина и легитимизации войны в Украине до поддержки пророссийских кандидатов от партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и блока Stačilo.
