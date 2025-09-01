$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 29126 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 23948 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 42438 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 51775 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 49851 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 44109 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 28129 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 22672 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53617 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90557 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 9170 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 42416 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 51752 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 49828 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 44092 просмотра
Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Они направлены на дискредитацию гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.

Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре

Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Основная цель — дискредитация гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

По данным Центра, РФ будет распространять нарративы о якобы неэффективности западных гарантий, внутренних разногласиях Украины с партнерами и "несубъектности" Киева в переговорном процессе. Кроме того, ожидается манипуляция относительно учений "Запад-2025" в Беларуси, чтобы нагнетать страх перед новым вторжением и подрывать веру в способность ВСУ.

Российские медиа также будут атаковать решение Украины о выезде молодежи за границу, распространять фейки о "массовых репрессиях", дискредитировать украинцев в Польше и создавать панику вокруг энергетической безопасности зимой. Среди других направлений - продвижение образа Украины как "террористического государства" через удары по нефтепроводу "Дружба", использование Восточного экономического форума и Пекинского военного парада для демонстрации влияния РФ, а также попытки влиять на выборы в Молдове и Чехии.

В целом эти кампании направлены на дестабилизацию общества, подрыв доверия к власти и международной поддержки Украины.

Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД29.08.25, 23:33 • 11853 просмотра

Степан Гафтко

