Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре

Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Основная цель — дискредитация гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

По данным Центра, РФ будет распространять нарративы о якобы неэффективности западных гарантий, внутренних разногласиях Украины с партнерами и "несубъектности" Киева в переговорном процессе. Кроме того, ожидается манипуляция относительно учений "Запад-2025" в Беларуси, чтобы нагнетать страх перед новым вторжением и подрывать веру в способность ВСУ.

Российские медиа также будут атаковать решение Украины о выезде молодежи за границу, распространять фейки о "массовых репрессиях", дискредитировать украинцев в Польше и создавать панику вокруг энергетической безопасности зимой. Среди других направлений - продвижение образа Украины как "террористического государства" через удары по нефтепроводу "Дружба", использование Восточного экономического форума и Пекинского военного парада для демонстрации влияния РФ, а также попытки влиять на выборы в Молдове и Чехии.

В целом эти кампании направлены на дестабилизацию общества, подрыв доверия к власти и международной поддержки Украины.

