росія готує нові інформаційні атаки на Україну у вересні

Ексклюзив
09:15 • 29361 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 24159 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 42816 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 52159 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 50180 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 44359 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 28195 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 22687 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53630 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90567 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 54727 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 54337 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 41679 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 39361 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 31735 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 9298 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
07:50 • 42709 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
06:45 • 52053 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 50090 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 44293 перегляди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Королева Камілла
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 1366 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 126125 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 257523 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 279567 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 275734 перегляди
Financial Times
The Times
ChatGPT
Мі-8
С-300

росія готує нові інформаційні атаки на Україну у вересні

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Вони спрямовані на дискредитацію гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва.

Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Основна мета — дискредитація гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За даними Центру, рф поширюватиме наративи про нібито неефективність західних гарантій, внутрішні розбіжності України з партнерами та "несуб’єктність" Києва у переговорному процесі. Крім того, очікується маніпуляція щодо навчань "Захід-2025" у білорусі, щоб нагнітати страх перед новим вторгненням і підривати віру у спроможність ЗСУ.

Російські медіа також будуть атакувати рішення України про виїзд молоді за кордон, поширювати фейки про "масові репресії", дискредитувати українців у Польщі та створювати паніку навколо енергетичної безпеки взимку. Серед інших напрямів - просування образу України як "терористичної держави" через удари по нафтопроводу "Дружба", використання Східного економічного форуму та Пекінського військового параду для демонстрації впливу рф, а також спроби впливати на вибори в Молдові та Чехії.

Загалом ці кампанії спрямовані на дестабілізацію суспільства, підрив довіри до влади та міжнародної підтримки України.

росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД29.08.25, 23:33 • 11853 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Електроенергія
Білорусь
Чехія
Україна
Молдова
Київ
Польща