росія готує нові інформаційні атаки на Україну у вересні

Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Основна мета — дискредитація гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За даними Центру, рф поширюватиме наративи про нібито неефективність західних гарантій, внутрішні розбіжності України з партнерами та "несуб’єктність" Києва у переговорному процесі. Крім того, очікується маніпуляція щодо навчань "Захід-2025" у білорусі, щоб нагнітати страх перед новим вторгненням і підривати віру у спроможність ЗСУ.

Російські медіа також будуть атакувати рішення України про виїзд молоді за кордон, поширювати фейки про "масові репресії", дискредитувати українців у Польщі та створювати паніку навколо енергетичної безпеки взимку. Серед інших напрямів - просування образу України як "терористичної держави" через удари по нафтопроводу "Дружба", використання Східного економічного форуму та Пекінського військового параду для демонстрації впливу рф, а також спроби впливати на вибори в Молдові та Чехії.

Загалом ці кампанії спрямовані на дестабілізацію суспільства, підрив довіри до влади та міжнародної підтримки України.

