росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД

Плани росії свідчать про їхній остаточний перехід до принципів застосування штурмових груп як основи у війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН з посиланням на його Telegram-канал.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, росіяни намагаються збільшити набір на контракти, зокрема переманюють строковиків, а також іноземців. Окрім цього, російська армія робить більшу ставку на мотоцикли, баггі та інше замість бронетехніки.

Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км - це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів. Втім, подібні плани, які озвучує бєлоусов у рф, свідчать про остаточний перехід росіян до принципів застосування штурмових груп як основи у війни