росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Росія переходить до нової військової тактики, зосереджуючись на застосуванні штурмових груп та легкої техніки замість бронетехніки. Це пов'язано з ефективністю українських дронів, які знищують важку техніку.

росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД

Плани росії свідчать про їхній остаточний перехід до принципів застосування штурмових груп як основи у війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН з посиланням на його Telegram-канал.

Деталі

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, росіяни намагаються збільшити набір на контракти, зокрема переманюють строковиків, а також іноземців. Окрім цього, російська армія робить більшу ставку на мотоцикли, баггі та інше замість бронетехніки.

Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км - це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів. Втім, подібні плани, які озвучує бєлоусов у рф, свідчать про остаточний перехід росіян до принципів застосування штурмових груп як основи у війни

- йдеться у дописі.

На думку Андрія Коваленка, це не є чимось критичним.

Штурмові групи ворога працюють на Сході, вони знищуються. Навпаки, русня прагне знизити свої втрати. Взагалі, масовість дронів, особливо на штучному інтелекті, остаточно змінить роль піхоти у війні. Схоже, що це станеться вже наступного року

- додав Коваленко.

Він зазначив, що всі дії росіян свідчать, що війну завершувати вони не планують.

"Захід, сподіваюсь, це розуміє. І війну вони планують не тільки проти нас вести", - резюмував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Нагадаємо

29 серпня Президент Володимир Зеленський заявив про поступове витіснення російських військ на Сумському напрямку. На Запоріжжі ситуація без змін, зберігається небезпека через накопичення десантних сил ворога.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна