Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД

Планы России свидетельствуют об их окончательном переходе к принципам применения штурмовых групп как основы в войне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, россияне пытаются увеличить набор на контракты, в частности переманивают срочников, а также иностранцев. Кроме этого, российская армия делает большую ставку на мотоциклы, багги и прочее вместо бронетехники.

Это все они делают, потому что в киллзонах броня и люди быстро уничтожаются дронами и единственная возможность пройти зону от 5 до 15 км - это на таком транспорте. Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы жечь таких скутеристов. Впрочем, подобные планы, которые озвучивает Белоусов в РФ, свидетельствуют об окончательном переходе россиян к принципам применения штурмовых групп как основы в войне