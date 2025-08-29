Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД
Россия переходит к новой военной тактике, сосредотачиваясь на применении штурмовых групп и легкой техники вместо бронетехники. Это связано с эффективностью украинских дронов, которые уничтожают тяжелую технику.
Планы России свидетельствуют об их окончательном переходе к принципам применения штурмовых групп как основы в войне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.
Детали
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, россияне пытаются увеличить набор на контракты, в частности переманивают срочников, а также иностранцев. Кроме этого, российская армия делает большую ставку на мотоциклы, багги и прочее вместо бронетехники.
Это все они делают, потому что в киллзонах броня и люди быстро уничтожаются дронами и единственная возможность пройти зону от 5 до 15 км - это на таком транспорте. Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы жечь таких скутеристов. Впрочем, подобные планы, которые озвучивает Белоусов в РФ, свидетельствуют об окончательном переходе россиян к принципам применения штурмовых групп как основы в войне
По мнению Андрея Коваленко, это не является чем-то критическим.
Штурмовые группы врага работают на Востоке, они уничтожаются. Наоборот, русня стремится снизить свои потери. Вообще, массовость дронов, особенно на искусственном интеллекте, окончательно изменит роль пехоты в войне. Похоже, что это произойдет уже в следующем году
Он отметил, что все действия россиян свидетельствуют, что войну завершать они не планируют.
"Запад, надеюсь, это понимает. И войну они планируют не только против нас вести", - резюмировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Напомним
29 августа Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. На Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.