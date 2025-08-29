Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 24643 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 113900 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 107055 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 65195 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 77234 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 52327 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 101962 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 72443 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 68626 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 162667 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.7м/с
50%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 54238 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы29 августа, 11:34 • 56313 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 96453 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 91511 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали29 августа, 14:23 • 64337 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 91869 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 96820 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 113943 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 107094 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 101986 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 32751 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 170011 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 197955 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 198636 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 183952 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Россия переходит к новой военной тактике, сосредотачиваясь на применении штурмовых групп и легкой техники вместо бронетехники. Это связано с эффективностью украинских дронов, которые уничтожают тяжелую технику.

Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД

Планы России свидетельствуют об их окончательном переходе к принципам применения штурмовых групп как основы в войне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, россияне пытаются увеличить набор на контракты, в частности переманивают срочников, а также иностранцев. Кроме этого, российская армия делает большую ставку на мотоциклы, багги и прочее вместо бронетехники.

Это все они делают, потому что в киллзонах броня и люди быстро уничтожаются дронами и единственная возможность пройти зону от 5 до 15 км - это на таком транспорте. Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы жечь таких скутеристов. Впрочем, подобные планы, которые озвучивает Белоусов в РФ, свидетельствуют об окончательном переходе россиян к принципам применения штурмовых групп как основы в войне

- говорится в сообщении.

По мнению Андрея Коваленко, это не является чем-то критическим.

Штурмовые группы врага работают на Востоке, они уничтожаются. Наоборот, русня стремится снизить свои потери. Вообще, массовость дронов, особенно на искусственном интеллекте, окончательно изменит роль пехоты в войне. Похоже, что это произойдет уже в следующем году

- добавил Коваленко.

Он отметил, что все действия россиян свидетельствуют, что войну завершать они не планируют.

"Запад, надеюсь, это понимает. И войну они планируют не только против нас вести", - резюмировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Напомним

29 августа Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. На Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина